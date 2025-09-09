【大人気連載プレイバック】#29

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回は阪神・藤川球児現監督について綴られた、中尾孝義氏による「革命捕手が見たプロ野球」（第29回=2022年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

■中尾孝義氏による「革命捕手が見たプロ野球」（第29回=2022年）

2004年から阪神の二軍でコーチを務めた3年間で印象的だったのは、「火の玉」と称された直球を最大の武器に、日米通算245セーブを挙げた藤川球児である。

私が就任した03年オフ、星野仙一監督に代わり、1985年の日本一メンバーでもある岡田彰布監督が就任した。藤川は98年ドラフト1位入団の期待の右腕だったが、03年までの5年間で主に先発として2勝6敗。直球は145キロ前後で右肩や右肘に不安を抱えており、球団に「構想外」の烙印を押されていた。ヤクルト、広島からトレードの打診があると聞いた。最速156キロの「火の玉ストレート」はまだ誕生していない。

それを「球児は使える」と差し止めたのが、2000年から3年間、二軍監督を務めた岡田新監督だった。先発すると、序盤は良くても中盤に打たれる傾向があったため、「リリーフで短いイニングで使う」と宣言。九死に一生を得た藤川はしかし、04年春のキャンプで右肩を痛めて離脱した。岡田監督は阪急時代に剛速球投手だった山口高志二軍投手コーチに再生を託した。山口コーチは藤川にこう言ったそうだ。

「ケガばっかりしとるのは投げ方が悪いからやないか。上から叩くように投げたらどうか」

そこから右膝が折れない投球フォームへの改造に取り組んだ。

「右膝に土をつけてはダメ」と右膝、さらには股関節をロックするギプスを装着して投球練習する姿を見た。まるで漫画「巨人の星」さながらで、徐々に指に掛かる球を投げられるようになっていった。スピンが利いた元巨人・江川卓の球と重なる軌道だった。「火の玉」が誕生するきっかけは山口コーチとの出会いで間違いない。この年は自己最多の26試合に登板した。

背番号を22に変えた05年は「20、30球なら素晴らしい球を投げる」という岡田監督によってセットアッパーに固定された。同級生で抑えの右腕・久保田智之、セットアッパー左腕のジェフ・ウィリアムスと3人の頭文字を取った「JFK」と呼ばれる強力リリーフ陣を形成。主に七回担当で当時の日本記録となる80試合に投げ、リーグ優勝に貢献した。06年には第1回WBCの日本代表に選出。

この年、久保田が故障離脱すると、抑えに抜擢され、07年には46セーブで初の最多セーブに輝いた。

私が阪神のコーチになった03年オフ、まさかこんな投手になるとは想像もできなかった。といっても、山口コーチと藤川の鳴尾浜（二軍練習場）でのマンツーマンレッスンの印象はあまりない。山口コーチは後に「球児とは密着した師弟関係ではない。彼の分岐点にたまたま私がいただけ。阪急コーチ時代は教え過ぎて失敗したから阪神では選手の『鏡』になろうと思っていた」と語っていた。選手が困った時だけ手を差し伸べる。教え過ぎない指導は非常に勉強になった。私は07年から「球団本部・編成部」への異動を命じられた。

▽なかお・たかよし １９５６年２月１６日、兵庫・北条町（現・加西市）生まれ。滝川高―専大―プリンスホテル。８０年ドラフト１位で中日入団。１年目から正捕手として８２年のリーグ優勝に貢献してＭＶＰ。８８年オフに交換トレードで巨人へ。８９年に日本一。９２年に移籍した西武で９３年に現役引退。３球団で日本シリーズに出場。走攻守三拍子揃ったプレースタイルで、「捕手の概念を覆した捕手」と言われた。引退後は西武、オリックス、阪神などでコーチなどを歴任。２００９年から１６年まで阪神スカウト。１７年３月に専大北上高監督に就任。１８年春、秋に東北大会に進出。１９年１１月に退任した。

◇ ◇ ◇

当連載「大人気連載プレイバック」は火・水・木曜公開。また、当記事ページ下部の関連記事からは、中尾氏による「革命捕手が見たプロ野球」（2022年）の続きを読むことができる。プロ野球ファンは要チェックだ。