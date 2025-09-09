【通貨別まとめと見通し】南アランド円



先週のまとめ

円安の動きに加え、米利下げ期待を受けた新興国通貨全般の買いに先週前半のランド円は堅調な動きとなり、週初の8円31銭前後から8円43円台まで上昇。もっともその前の週に8円45銭台を付けた後に8円26銭まで下げる動きを見せており、そのレンジの中での動きに留まっている。高値を付けた後は、ドル円の売りに加え、対ドルでの新興国通貨売りもあって、いったん8円32銭台まで下げている。4日の南ア電力消費や発電量の弱い結果を受けた南ア経済への警戒感も重石となっている。



週明け石破首相の退陣表明を受けた円売りに先週末終値を超えて上昇。しかし8月25日に付けた直近高値に届かない8円44銭までにとどまっており、上値トライにやや慎重。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8.50円

- **サポート**: 8.30円



### 価格予測

- **短期目標（9月末）**:

8.40円 ほぼ横ばい



中長期見通し

2025年12月: 8.70円



今週のポイント

ドルランドが1ドル=17.40ランドを割り込むと、もう一段のランド高となりうる。ただ、ドル円が米利下げ期待などを受けて売られるようだと、対円での高値更新は難しい。ランド単体では比較的しっかりの状況もランド円は神経質な動きが見込まれる。リスクは上方向も、ドル円の動きをにらみながらの展開となりそう。



主な予定

2025/9/9 18:30 南ア実質GDP（前年比） 2025年第2四半期 前回 0.80%

2025/9/11 18:00 南ア経常収支 2025年第2四半期 前回 -360.0億ランド

2025/9/11 20:00 南ア製造業生産高（季調済）（前月比） 7月 前回 0.00%





MINKABUPRESS 山岡

