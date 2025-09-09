手軽に家のベタベタ解消「ウェットシート」1枚でどこまで拭けるかチャレンジ！【キッチン編】
【画像で見る】比較的汚れが少ない場所からスタート！【キッチン編】
「アルカリ性のウェットシート1枚を使ってどこまで拭けるか」に挑戦！ 比較的汚れが軽い場所から、手でよく触る場所をメインに流れるように拭いて行きましょう。今回はキッチン編です。
教えてくれたのは▷お掃除職人 きよきよさん
ハウスクリーニングやビル、ショッピングセンターの清掃などあらゆる掃除を経験すること39年。YouTubeのチャンネル登録者数は現在37万人超え！ 一般の方にも同業者にも広く支持されている。
比較的汚れが軽い場所からスタートしよう
■2．電気ポットのスイッチ
ひっくり返して新しい面で拭こう
■3．電子レンジの取っ手
見落としがちだけど汚れてる。折り返し、新しい面で拭こう
■4．調理器具立て
側面にはねた油がつきやすい
■5．冷蔵庫の取っ手
家族がよく触る冷蔵庫の取っ手。かなり汚れてる！
■6．冷蔵庫の庫内の取っ手
最後に庫内の取っ手も拭いてさっぱりと
＊ ＊ ＊
シート1枚チャレンジは、やっているうちに「ここも！」とベタベタスポットを発見！ ゲーム感覚で楽しめます。（編集：西條）
監修／お掃除職人きよきよ 撮影／林 ひろし 編集協力／宇野津暢子
文＝徳永陽子