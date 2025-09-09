夏こそ手軽にベタベタ解消「ウェットシート」1枚でどこまで拭けるかチャレンジ！【キッチン編】


【画像で見る】比較的汚れが少ない場所からスタート！【キッチン編】

「アルカリ性のウェットシート1枚を使ってどこまで拭けるか」に挑戦！　比較的汚れが軽い場所から、手でよく触る場所をメインに流れるように拭いて行きましょう。今回はキッチン編です。

お掃除職人きよきよさん


教えてくれたのは▷お掃除職人 きよきよさん

ハウスクリーニングやビル、ショッピングセンターの清掃などあらゆる掃除を経験すること39年。YouTubeのチャンネル登録者数は現在37万人超え！　一般の方にも同業者にも広く支持されている。

■1．コーヒーメーカーの持ち手

コーヒーメーカーの持ち手


比較的汚れが軽い場所からスタートしよう

■2．電気ポットのスイッチ

電気ポットのスイッチ


ひっくり返して新しい面で拭こう

■3．電子レンジの取っ手

電子レンジの取っ手


見落としがちだけど汚れてる。折り返し、新しい面で拭こう

■4．調理器具立て

調理器具立て


側面にはねた油がつきやすい

■5．冷蔵庫の取っ手

冷蔵庫の取っ手


家族がよく触る冷蔵庫の取っ手。かなり汚れてる！

■6．冷蔵庫の庫内の取っ手

冷蔵庫の庫内の取っ手


最後に庫内の取っ手も拭いてさっぱりと

＊　＊　＊

シート1枚チャレンジは、やっているうちに「ここも！」とベタベタスポットを発見！　ゲーム感覚で楽しめます。（編集：西條）

監修／お掃除職人きよきよ　撮影／林 ひろし　編集協力／宇野津暢子

文＝徳永陽子