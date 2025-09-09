五感で楽しむ空の紅葉狩り！池袋サンシャインシティ60展望台で「てんぼうパーク 秋さんぽ」が開催
東京・池袋のサンシャイン60展望台 てんぼうパークで、5つの「○○の秋」を五感で味わうことができるイベント「てんぼうパーク 秋さんぽ」が2025年9月11日(木)〜11月30(日)に開催される。昨年よりもさらにパワーアップした本イベントについて、担当者のインタビューとともに紹介する。
【写真】変わりゆく紅葉の色合いをイメージしたライトアップ
■耳で感じる仕掛けが新登場！五感で味わう「空の紅葉狩り」
赤トンボや紅葉、行燈、太鼓橋など、赤をテーマカラーに据え、和の情緒あふれる紅葉空間が登場。残暑が厳しい中でも、空調の効いたてんぼうパークなら、世の中のどこよりも一足早く“日本の秋”を感じることができる。
てんぼうの丘エリアでは、鳥の鳴き声や鈴虫の音、秋風をイメージした音が入ったオリジナルBGMが期間限定で新登場。昼と夜とで異なるBGMによって、耳からも感じられる秋らしさを演出している。さらに館内のアロマが期間限定で秋をイメージした香りになったり、装飾の一部に本物の花や木を使用したりと、屋内にいながら自然も感じることができる。
モミジの葉が敷き詰められた「落ち葉フォトコーナー」は、落ち葉を上に投げたり、落ち葉の中に埋まってみたりすることでフォトジェニックな楽しみ方ができるほか、本物の落ち葉を踏んでいるような音がする仕掛けが新たに追加され、よりリアルな秋を体験できる。
日没後は、季節の移ろいを感じられる光の演出で幻想的な空間に。今年のライトアップは、イベント期間前半は黄色、後半は真っ赤となり、紅葉による色合いの変化で秋の深まりを表現している。
■5つの「○○の秋」を体験できるイベントは0歳から楽しめる！
期間中は、小さな子どもと一緒に楽しめるイベントやワークショップが盛りだくさん！
音楽の秋
和楽器「弟子入り」体験・演奏会
豊島区を中心に活動する澤田流名取の澤田一咲(さわだ・いっさ)さんをはじめとする先生たちに「弟子入り」して、日本の伝統音楽に触れることができる。
参加者は先生から「芸名」をもらい、稽古の成果を舞台で発表。発表終了後にはこころ筆ペンアーティストによる“芸名入り認定証”をプレゼント！
また、体験会とは別に、誰でも観覧できる三味線と民謡の演奏会も開催される。
開催日：10月19日(日)※「弟子入り」体験は2回(各回60分程度)、演奏会は1回
※いずれも無料
※体験の推奨年齢は、鳴子：幼児〜、太鼓：4歳〜、三味線：小学5年生〜
スポーツの秋
ミニ運動会
10月13日のスポーツの日に合わせて子ども連れのママ・パパ向けにミニ運動会を開催。赤ちゃん向けのハイハイレースや親子で楽しめるレースなど、さまざまな年代の子どもが参加できる種目を実施する予定。
開催日：10月13日(祝)
芸術の秋
アート作品の展示
池袋を拠点にアートプロジェクトを企画・運営する「STUDIO201」が、子どもたちと制作したアート作品を展示する。
開催日：9月19日(金)〜10月5日(日)
砂絵体験
モミジやイチョウなどの秋らしいモチーフが描かれた砂絵にチャレンジ！
開催日：9月27日(土)・28日(日)、10月11日(土)・12日(日)、11月15日(土)・16日(日)
読書の秋
サンシャインシティ内で展開する「サンシャインシティ 絵本の森※」とコラボレーションし、てんぼうパーク内に設置している絵本を期間限定で3倍の約150冊に増設！
※「サンシャインシティ ファミリープロジェクト」の一環として2021年から「絵本」をテーマに実施している取り組み。サンシャインシティ内に、自由に絵本を楽しめる「絵本のひろば」を展開するほか、絵本専門士による絵本の読み聞かせ会や、絵本のリサイクル活動などを不定期で行い、子どもたちが本に触れ合う機会を創出している。
絵本専門士による絵本読み聞かせ会
10月27日(月)〜11月9日(日)の「読書週間」や11月30日(日)の「絵本の日」に合わせて、親子で参加できる絵本の読み聞かせ会を実施する。
開催日：11月1日(土)、30日(日) ※各日11時30分／13時30分／15時
絵本ぬりえワークショップ
「読書週間」中に毎日実施。完成した絵本は持ち帰りできる。
開催日：10月27日(月)〜11月9日(日)
食欲の秋
てんぼうパークCAFE 期間限定秋メニュー
秋のごちそう弁当(950円)
秋から冬にかけておいしくなる食材をふんだんに取り入れた炊き込みご飯のお弁当。モミジ型のバランが彩りを添え、より秋を感じることができる。
ぱんぷめる(750円)
秋の味覚であるかぼちゃの甘さにキャラメルの香ばしさがマッチしたラテ。ハロウィン期間は紫芋とかぼちゃチョコで、かわいいハロウィンカラーの特別ver.に！
■空の公園ならでは！秋の夜長を楽しむ天体イベントも充実
てんぼうパークが一年を通して開催する天体イベント「てんたいパーク」も、秋はイベントが盛りだくさん！
※各イベントや限定メニューの詳細は、決定次第随時「てんたいパーク」の公式サイトにて案内される。
中秋の名月観賞会
天体望遠鏡などを通して大画面モニターに映し出された月のクレーターを観察。また、望遠鏡を覗いての観察体験も！
開催日：10月6日(月)※月の出16時41分ごろ
満月観賞会
●ハンターズムーン観賞会
開催日：10月7日(火)※月の出17時11分ごろ
●ビーバームーン観賞会
開催日：11月5日(水) ※月の出16時12分ごろ
ダイヤモンド富士観賞会
1年間で数日しか見ることのできない希少な現象「ダイヤモンド富士」を、視界を遮るものがないビルの屋上から特別に観賞できる屋上観賞会も同時開催。
開催日：11月13日(木)〜17日(月) 各日15時15分〜17時15分
※夕日が富士山頂に近づく時間は各日16時50分ごろ
さらに期間限定で、富士山に見立てた青いソフトクリームに、太陽のようなまん丸の熟成焼き芋を添えたダイヤモンド富士をイメージした「日輪焼き芋パフェ」が登場！
■担当者にインタビュー！
ーー今年の「てんぼうパーク 秋さんぽ」のイチオシ、目玉となるものを教えてください。
てんぼうの丘の装飾・演出です。具体的には、
・丘の中央には本物の幹を使用した紅葉の木を設置
・日本の「和」をイメージした橋や行燈の装飾
・夜間のライトアップを実際の紅葉の色の移り変わりに合わせて、会期途中で「黄色」から「赤」へ変更
に注目してほしいです！
ーー「てんぼうパーク 秋さんぽ」はどのようにして始まったのでしょうか？また、実現に向けての困難などはありましたか？
てんぼうパークは「365日、公園びより。」をテーマとし、四季折々の魅力をお客様にお届けしたいという思いがございます。その思いのもと、秋は日本らしい紅葉の美しさを館内に取り入れました。
また、昨年も紅葉をテーマに実施したので、昨年との違い・新しい魅力付けをどういった要素でお客様へ伝えるかという点に苦労しました。企画検討チームやパートナー企業様と協議を重ねることでクリアしました。
ーー昨年に開催した「てんぼうパーク 秋さんぽ」と比べて、特に力を入れて新しくした部分はどこでしょうか。
「よりリアルな秋体験」の実現に力を入れました。具体的には、
・昨年好評だった「紅葉のフォトコーナー」には、本物の落ち葉を踏んでいるかのような音がする仕掛けを追加
・夜間のライトアップを実際の紅葉の色の移り変わりに合わせて、会期途中で「黄色」から「赤」へ変更
・秋のノスタルジックな中にも暖かさを感じられるようなイメージをベースに、今回初のオリジナルBGMを作成。BGMの中には鳥や虫の声や、秋風などは実際の環境音を録音したフィールドレコーディングによるものを使用
・昨年以上に「和」を意識した装飾
など、室内施設にいながらも、まるで外の公園で紅葉狩りを楽しんでいるような感覚を目指しました。
ーー読者へのメッセージをお願いします。
紅葉の装飾以外にも、〇〇の秋になぞらえたイベントが盛りだくさんです。家族と・友達と・恋人と…どなたとでも楽しめる「てんぼうパーク 秋さんぽ」へぜひ遊びにきてください。
残暑が厳しい近年の秋。今年は「てんぼうパーク 秋さんぽ」で涼しく秋を感じてみては。
◆開催概要
てんぼうパーク 秋さんぽ
期間：9月11日(木)〜11月30日(日) ※81日間
場所：サンシャイン60展望台 てんぼうパーク(サンシャイン60ビル・60F)
料金：展望台入場料のみ体験可能(※一部ワークショップ等は有料)
文＝栗原志穏
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
