¥¢¥á¥ê¥«Àï¤òºÆÉâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£Â¼óÉé½ý¤â¡Ö¤À¤¤¤ÖÄË¤ß¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£¡È¥¤¥Ê¥º¥Þ½ãÌé¡É¤ÎÈ¯Ê³¤Ë´üÂÔ¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡ÖÌÀÆü¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡¢¸½ÃÏ£¹·î£¹Æü¤Ë¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤ÇÌÀ¸À¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤Ï£¶Æü¤Î¥á¥¥·¥³Àï¡Ê£°¡Ý£°¡Ë¤«¤éÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ë¶á¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤«¤é°ÜÆ°£µ»þ´Ö¡¢»þº¹£³»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢Ãæ£²Æü¤Ç2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Û¥¹¥È¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°²ó¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¸ÂÄêÅª¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿ØÍÆ¤ÇÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤¬Î¥Ã¦¤·¤¿±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã¯¤¬½Ð¤ë¤«Í½ÁÛ¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤À¡£ÄÉ²Ã¾·½¸¤Î¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë¡¢£··î¤ÎE-£±ÁÈ¤ÎË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¤ä¤Ï¤ê°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë¤òÈ´Å§¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢Èà¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ºòµ¨¤Î½ªÈ×¤ËÂ¼ó¤òÉé½ý¤·¡¢¤½¤ì¤¬´°Á´¤ËÌþ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Ï69Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤ä¥¥ì¤ä±Ô¤µ¤ò·ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¤À¤¤¤ÖÄË¤ß¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¾¯¤·»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ïµ¤¾æ¤Ë¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ï£±¤Ä¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡°ËÅì¤¬½çÅö¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀèÈ¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÄ®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤äÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤éÂåÉ½¼ÂÀÓ¤Î¾¯¤Ê¤¤¹¶·â¿Ø¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÏËÜ¿Í¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤ó¼ã¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤«¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤Ä¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¹¶·â¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡È¥¢¥á¥ê¥«·âÇËÀÁÉé¿Í¡É¤È¤·¤Æ°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÌÜ²¼¡¢£±Ç¯¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Æ¥¹¥È¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£¶Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤ò£°¡Ý£²¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢Àª¤ËÏ¢ÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜµ¤¤Ç¾¡¤Á¤ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢2022Ç¯£¹·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç£²¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë°ËÅì¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢¸å¤í¤«¤é·Ò¤®¤¿¤¤¥Á¡¼¥à¡£¡Ê£³Ç¯Á°¤Î¡ËÁ°²ó¤Ï¤½¤³¤Ç¥×¥ì¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤°½³¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¥×¥ì¥¹¤¬¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ê¤ê¤Ç¹¶·â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ËÅì¤¬¤³¤¦¸«ÄÌ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¥á¥¥·¥³Àï¤Î½øÈ×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤ÈÂ¨»þÃ¥²ó¤Î°Õ¼±¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤Ù¤¤À¡£°ËÅì¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤äÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤é¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿Êý¤¬¡¢Ï¢Æ°À¡¦Î®Æ°À¤Î¹â¤¤¼éÈ÷ÁÈ¿¥¤¬·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢º£²ó¤ÏÉÔ´·¤ì¤ÊÌÌ¡¹¤È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤¬¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¼þ¤ê¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò³è¤«¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸À¤òÌ©¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡°ËÅì¸Ä¿Í¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤òºÆÉâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡£2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï£´¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤òÎÏ¶¯¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤¿Èà¤â¡¢º£²ó¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯£¹·î¤ÎÃæ¹ñÀï¤Î£±ÅÀ¤Î¤ß¡£¥¸¥ç¡¼¥«¡¼µ¯ÍÑ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤âÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡È¥¢¥á¥ê¥«·âÇËÀÁÉé¿Í¡É¤È¤·¤Æ°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
