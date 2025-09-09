Snow Manの新曲「カリスマックス」を、A.B.C-Zがグループ公式TikTokでダンスした。

【動画】A.B.C-Zが「カリスマックス」と「Just Romantic!」をダンスなど

■「似てる、、のか？いや全然違くない？踊りたくなるカリスマックス！！」（A.B.C-Z）

「カリスマックス」が、A.B.C-Zの「Just Romantic!」と似ているとSNSで話題になっていることを受け、A.B.C-Zは「似てる、、のか？いや全然違くない？踊りたくなるカリスマックス！！」と添えてダンスを公開。

動画には、橋本良亮・戸塚祥太・五関晃一・塚田僚一がサングラス＆黒Tシャツ姿で登場。橋本と塚田が前に立ち、戸塚と五関が後列でダンス。塚田は、サビがはじまる前からノリノリで、最後はサングラスを外してニッコリ。かたや踊り終えてブレずにフリーズする橋本も見もの。

「先輩やさしい」「全力で踊ってくれてかっこいい」「エビスノコラボが見たい」などといったファンの声が続々と到着。

さらに、「そしてこっちは、ジャスロマックス！！」と、「Just Romantic!」もサングラス＆黒Tシャツ姿、同じ立ち位置でダンス。こちらのラストでは、塚田だけなく戸塚がサングラスを外した顔を見ることができる。そして五関は橋本と共にフリーズ。

ファンからは「ジャスロマもSnow Manに踊ってほしい」「ジャスロマックス最高」などといった声が届いている。

またアバンギャルディのnonaも自身の公式TikTokでmacchanとmiyuuと「カリスマックス」ダンスを披露している。アバンギャルディは制服＆上履き姿にサングラスをかけパラパラをダンス。

おかっぱを振り乱しながら息の合った振りを、クールな表情を貫いて踊る3人に「完璧なカリスマックス」「キレッキレでかっこいい」といった声が続々と届いている。

■A.B.C-Z4人全員がサングラスをかけて「カリスマックス」

■同じサングラス姿＆立ち位置での「Just Romantic!」

■おかっぱを振り乱してキレッキレに踊るアバンギャルディ