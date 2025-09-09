9日15時現在の日経平均株価は前日比94.49円（-0.22％）安の4万3549.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は642、値下がりは915、変わらずは59と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は114.46円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が48.62円、ＴＤＫ <6762>が44.57円、フジクラ <5803>が14.86円、テルモ <4543>が9.72円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を213.39円押し上げている。次いで東エレク <8035>が36.47円、中外薬 <4519>が7.80円、ソニーＧ <6758>が5.91円、スズキ <7269>が4.39円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位はパルプ・紙で、以下、不動産、倉庫・運輸、電気機器と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉄鋼、鉱業が並んでいる。



※15時0分10秒時点



