中国1〜8月の物品貿易 前年比3.5%増と安定成長を維持

中国税関総署が9月8日に発表したデータによると、今年1〜8月、中国の物品貿易総額は前年同期比3．5%増の29兆5700億元（約613兆円）に達し、安定した成長を続けていることが分かりました。

今年1〜8月、中国の物品貿易は安定した成長を維持し、貿易総額は前年同期比3．5%増の29兆5700億元（約613兆円）に達しました。うち輸出は同6．9%増の17兆6100億元（約 365兆円）、輸入は同1．2%減の11兆9600億元（約 248兆円）でした。輸入の減少幅は、1〜7月期に比べて0．4ポイント縮小しました。

また8月単月の貿易総額は3．5%増の3兆8700億元（約80兆200億円）で、うち輸出は同4．8%増の2兆3000億元（約47兆7000億円）、輸入は同1．7%増の1兆5700億元（約32兆5000億円）で、輸出入ともに3カ月連続でプラス成長を達成しました。

今年1〜8月、中国にとって最大の貿易パートナーは東南アジア諸国連合（ASEAN）で、貿易総額は前年同期比9．7%増の4兆9300億元（約102兆円）に達し、中国の貿易総額に占める割合は16．7%となりました。欧州連合（EU）は第2の貿易パートナーで、EU との貿易総額は同4．3%増の3兆8800億元（約80兆4000億円）となり、貿易総額に占める割合は13．1%でした。第3の貿易パートナーである米国との貿易総額は同13．5%減の2兆7300億元（約57兆6000億円）で、貿易総額に占める割合は9．2%でした。一方、中国と「一帯一路」共同建設国との貿易総額は同5．4%増の15兆3000億元（約317兆円）に達し、中国の貿易額全体に占める割合は51．7%に上昇しました。（提供/CRI）