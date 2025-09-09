おばけミャクミャク、グッズ販売の整理券配布が終了 「朝早くからお並び頂き」「ECサイトでも販売しております」
大阪・関西万博（大阪・夢洲）できょう9日開催される『初耳怪談 EXPO2025』にあわせた「おばけミャクミャク」グッズの整理券配布が、終了した。
【画像多数】おばけミャクミャクのTシャツ、バッグ、キーホルダーなど
「おばけミャクミャク」グッズの現地販売は同日のみ。「販売個数が大変少なく、混雑が予想されますので開場時間より前にアイテムごとの『販売整理券』を配布いたします」と事前案内があり、配布時間は午後1時からとされていた。
現地で購入できるのは、イベント予約完了者のみ。1人あたり、各アイテム1点ずつ（Tシャツは1人1サイズのみ）の購入制限が設けられた。
イベントの公式Xは午後2時47分に「販売整理券は配布終了いたしました。朝早くからお並び頂きありがとうございます」と投稿。その上で「残念ながら販売整理券をゲットできなかった方、ECサイトでも販売しておりますので是非チェックしてください」と呼びかけた。
グッズは、サイトでも受注販売されている。アクリルキーホルダーは単品での販売がないが、イベント生配信チケットとセットで購入できる。
『初耳怪談 EXPO2025』は「初耳怪談」のレギュラー陣が全員参加するほか、豪華ゲストとして声優の神尾晋一郎、若山詩音も緊急参戦する。
■初耳怪談＆ミャクミャク コラボグッズ
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】 Tシャツ ブラック・ホワイト（M／L／XL）4900円（税込）
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】チャーム付きアクリルキーホルダー 900円（税込）
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】ステッカーセット 900円（税込）
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】マフラータオル ネイビー 2500円（税込）
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】トートバッグ 3500円（税込）
■『初耳怪談 EXPO2025』
開催日時：9月9日（火）午後6時生配信スタート予定
会場：大阪・関西万博 EXPOホール・シャインハット
出演者：島田秀平、大赤見ノヴ（ナナフシギ）、吉田猛々（ナナフシギ）、松原タニシ、たっくー、松嶋初音、響洋平、牛抱せん夏、ガンジー横須賀、川口英之
スペシャルゲスト：神尾晋一郎、若山詩音
【画像多数】おばけミャクミャクのTシャツ、バッグ、キーホルダーなど
「おばけミャクミャク」グッズの現地販売は同日のみ。「販売個数が大変少なく、混雑が予想されますので開場時間より前にアイテムごとの『販売整理券』を配布いたします」と事前案内があり、配布時間は午後1時からとされていた。
現地で購入できるのは、イベント予約完了者のみ。1人あたり、各アイテム1点ずつ（Tシャツは1人1サイズのみ）の購入制限が設けられた。
グッズは、サイトでも受注販売されている。アクリルキーホルダーは単品での販売がないが、イベント生配信チケットとセットで購入できる。
『初耳怪談 EXPO2025』は「初耳怪談」のレギュラー陣が全員参加するほか、豪華ゲストとして声優の神尾晋一郎、若山詩音も緊急参戦する。
■初耳怪談＆ミャクミャク コラボグッズ
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】 Tシャツ ブラック・ホワイト（M／L／XL）4900円（税込）
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】チャーム付きアクリルキーホルダー 900円（税込）
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】ステッカーセット 900円（税込）
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】マフラータオル ネイビー 2500円（税込）
・EXPO2025 ミャクミャク 【初耳怪談EXPO】トートバッグ 3500円（税込）
■『初耳怪談 EXPO2025』
開催日時：9月9日（火）午後6時生配信スタート予定
会場：大阪・関西万博 EXPOホール・シャインハット
出演者：島田秀平、大赤見ノヴ（ナナフシギ）、吉田猛々（ナナフシギ）、松原タニシ、たっくー、松嶋初音、響洋平、牛抱せん夏、ガンジー横須賀、川口英之
スペシャルゲスト：神尾晋一郎、若山詩音