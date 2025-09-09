◇ナ・リーグ ドジャース3―1ロッキーズ（2025年9月8日 ロサンゼルス）

ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠でのロッキーズ戦で接戦を制し、逆転勝利。連勝で単独首位をキープした。

先発したグラスノーが2回に四球からつくった1死三塁のピンチでファーマーに左犠飛を許し、先制点を与えたものの7回まで無安打、11奪三振の好投。3月31日のブレーブス戦以来の白星となる今季2勝目を挙げた。

打線は相手先発・ドーランダーを打ちあぐねたが、0―1の6回に先頭・ロートベットに四球を与えたところで緊急降板。後を継いだメヒアから大谷が四球を選んで好機を拡大すると、1死からフリーマンが適時二塁打を放って同点に追いついた。

1―1の7回は2死一塁から大谷が右翼線に二塁打を放ち二、三塁にすると、次打者・ベッツが中前に2点打を放ち、勝ち越しに成功。

8回から2番手で登板したトライネンは相手打線を3者凡退。継投による“ノーヒッター”に期待がかかったが、9回にスコットが先頭・リッターに二塁打を許し、惜しくも快挙はならず。それでも後続を断って無失点で締め、試合前の時点で39ゲーム差、103敗の最下位ロッキーズ相手に何とか勝利をつかんだ。

試合後、ロバーツ監督はグラスノーについて「素晴らしかったと思う。序盤はリズムを探していたように見えたが4、5、6、7回は本当に良かった。カーブも良かったし、速球も良かった。しかも初めて組む捕手相手にあそこまでできたのは立派である」と初バッテリーを組んだロートベットと息の合った投球だったと称賛した。

5日（同6日）のオリオールズ戦で先発予定だったが背中の張りで急きょ、登板を回避。そこから中2日でのマウンドだっただけに「球数も多くなり、背中の問題から戻ったばかりで107球だったので、あのタイミングで降板させるのは当然だった。それでも本当に素晴らしい投球だった」と労った。

救援陣についても「ブレイク（トライネン）はとても良かった」とし「タナー（スコット）も二塁打を浴びたが、あれは低めのスライダーを打者がうまく拾ったものだ。その後は弱い当たりでアウトも取れた。ゼロを二つ重ねられたのは良かった。最も大事なのはチームとして勝てたことである」と無失点という結果をねぎらった。

スコットは不安定な投球が続いているだけに先頭に二塁打を許し、不安がよぎったのではと問われた指揮官は「そういうふうには考えないようにしている」ときっぱり。「選手を信じることを示さなければならない。もちろん彼らは仕事を果たさなければならないが、今夜は良かった」と信頼していると語った。

そして「ヤマモトの時もそうだったが、効率や球の質次第では少し（先発を）引っ張ることもある」とノーヒットノーランの快挙がかかっていた6日（同7日）のオリオールズ戦で先発した山本由伸のように、先発に長いイニングを託すこともあるとし、先発投手の好投が続く現状に「興奮の方が大きい。ヤマモトのときは9回まで行かせて良いと感じていたし、今日も状況を踏まえると迷いはなかった。何より彼らが良い投球をしていることがうれしい」と喜んだ。

ロバーツ監督は「我々のチームは先発投手陣を軸にしているのは明らかである。だからこそ彼らに頼っていく」と明言。「彼らがゼロを積み重ねれば、打線が試合をこじ開けるチャンスを持てるし、接戦に持ち込める。今夜もムーキー（ベッツ）の一打で勝つことができた。リリーフ陣を温存し、適切なマッチアップを組むことにもつながる」と今後の戦い方にも言及。「短いイニングでリレーすれば理想的な継投が組めないこともあるが、先発陣がこうして投げてくれることでチーム全体が助かっている」と山本を筆頭に先発陣の安定感が今後の勝敗の鍵を握るとした。