¿ÀÍÁ¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡ÖÈ¹ç¤ï¤»¡×¤¬¸«½ê¤ÎÆ»¸å²¹Àô¡¦½©º×¤ê¡¢Ë½¹ÔÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤ë¡Ä¼Âà¤ÎÃÄÂÎ¡Ö¸åÀ¤¤Ë»Ä¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡¾¾»³»Ô¤È°¦É²¸©¿·µïÉÍ»Ô¤Î½©º×¤ê¤Ç¡¢¤±¤ó¤«¤äË½¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢±¿±Ä¤òÌäÂê»ë¤·¤ÆÂÐºö¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°¦É²¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÅý¤Îº×¤ê¤Î¤¢¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê´Ý»³ÎµÀ¿¡¢´äÁÒÀ¿¡Ë
¡¡£±£°·î¤Ë¾¾»³»Ô¤ÎÆ»¸å²¹Àô³¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½©º×¤ê¤Ï¡¢¿ÀÍÁ¡Ê¤ß¤³¤·¡Ë¤ò·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡ÖÈ¹ç¤ï¤»¡×¤¬¸«½ê¤À¤¬¡¢»²²Ã£·ÃÄÂÎ¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¡ÖÅòÇ·Ä®Âç¿ÀÍÁ¡×¤¬£¸Æü¡¢º£Ç¯¤ÏÈ¹ç¤ï¤»¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¼Âà¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¿ÀÍÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÈ¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬Ê£¿ô¿Í¤«¤é²¥¤ë½³¤ë¤ÎË½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º×¤ê¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÆ»¸åÈ¬Ä®²ñ¡×¤ÎÂÐ±þ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤âÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤·¡¢¡ÖË½ÎÏ»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Êº×¤ê¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¼Âà¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¿ÀÍÁÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÃæ»³Âçµª¤µ¤ó¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤¬Áý¤¨¡¢½»Ì±¤«¤éº×¤ê¤Î¤¢¤êÊý¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº×¤ê¤Ï¿À»ö¤Ç¡¢¼Á¤ä°ÂÁ´ÌÌ¤òº£°ìÅÙ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ»¸åÈ¬Ä®²ñ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Îº×¤ê¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢³Æ»²²ÃÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤é¤¬¶¨µÄ¡£È¹ç¤ï¤»¤Î°ÂÁ´¤Ê±¿±Ä¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òº£Ç¯£¸·î¤ËºöÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ãæ»ß´«¹ð¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤±¤ó¤«¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ãÈ¿¤·¤¿ÃÄÂÎ¤ò£±Ç¯°Ê¾å¤Î»²²Ã¶Ø»ß¤È¤¹¤ë½èÊ¬¤òÄê¤á¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥ë½ç¼é¤ÎÀÀÌó½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³¤Å¤±¡¢·Ù»¡¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¤ÎÀ¾²¬µÁÂ§ÁíÂå¡Ê£¸£°¡Ë¤Ï¡Ö¶áÇ¯¤ÏÌµÅÐÏ¿¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Áý¤¨¡¢º×¤ê¤ÎÃá½ø¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤Î´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¡¢º£¸å¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Êº×¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
´í¸±¹Ô°Ù¡ÖÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤º¡×
¡¡¿·µïÉÍÂÀ¸Ýº×¤ê¤ò½ä¤ê¡¢¿·µïÉÍ½ð¤¬º×¤ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤±¤ó¤«º×¤ê¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë´í¸±¹Ô°Ù¤Î¶Ø»ß¤òµá¤á¤ëÍ×ÀÁÊ¸¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÎãÇ¯¡¢ÂÀ¸ÝÂæ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¶Ø»ß¹Ô°Ù¤Î¡ÖÈ¹ç¤ï¤»¡×¤äÍðÆ®¤¬È¯À¸¤·¡¢½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÅÁÅý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ãË¡¹Ô°Ù¡£ÃÇ¤¸¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÊ¿ÏÂ±¿¹Ô¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í×ÀÁÊ¸¤Ï½ðÄ¹Ì¾¤Ç¡¢£¸¡Á£¹·î¡¢º×¤ê¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Â¿¤¯½êÂ°¤¹¤ë¿·µïÉÍ»ÔÆâ¤Î´ë¶ÈÃÄÂÎ¤ä½»Í§¥°¥ë¡¼¥×£´¼Ò¤ÎÂåÉ½¤é¤Ë¼êÅÏ¤¹¤Ê¤É¤·¤¿¡£´í¸±¹Ô°Ù¤Î¶Ø»ß¤äÊ¿ÏÂ±¿¹Ô¤ÎÅ°Äì¤Î¤Û¤«¡¢»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ»öÁ°¤Ë½½Ê¬¤Ê»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤òÅ°Äì¤µ¤»¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢È¹ç¤ï¤»¤äÍðÆ®¤Ê¤É¤Ï¡¢Ë½¹Ô¡¢½ý³²¡¢´ïÊªÂ»²õ¤Ê¤É¤Îºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤À¤È¤·¡¢¡ÖÈ¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤ò´Þ¤à¸·Àµ¤ÊË¡¼¹¹Ô¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±½ð¤¬Í×ÀÁÊ¸¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¿å´ØÏÂÃË¡¦Éû½ðÄ¹¤Ï¡ÖË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ëº×¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Í×ÀÁÆâÍÆ¤Ï¼è°úÀè¤Ë¤â¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°·î¤Îº×¤ê³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢½»Í§¥°¥ë¡¼¥×£´¼Ò¤¬¡¢ÎãÇ¯¤±¤ó¤«¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¡¢½»Í§²½³Ø°¦É²¹©¾ìÁ°¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¡¢Í×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀîÀ¾ÃÏ¶èÂÀ¸ÝÂæ±¿±Ä¶¨µÄ²ñ¤Ïº£Ç¯¡¢¹©¾ìÁ°¤Ø¤ÎÂÀ¸ÝÂæ¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤òÃÇÇ°¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£