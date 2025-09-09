◇ナ・リーグ ドジャース3―1ロッキーズ（2025年9月8日 ロサンゼルス）

ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠でロッキーズと戦い、接戦をモノにして連勝。単独首位の座を守った。先発したタイラー・グラスノー投手（32）が7回無安打1失点、毎回の11奪三振と好投。3―1の9回無死、3番手・スコットが初安打を許し、継投による“ノーヒッター”はならなかったが、今季初登板だった3月31日（同4月1日）以来となる2勝目。移籍後3試合目のスタメンマスクとなったベン・ロートベット捕手（27）は「本当に楽しかった」と右腕の好投を称えた。

序盤からグラスノーの長所を巧みに引き出した。初回は3者連続三振。先頭のフリーマンはスライダー、モニアク、グッドマンをともにカーブで空振り三振。直球、シンカースライダー、カーブで徹底的に緩急を付け、ストライクゾーンの四隅を突いた。

「カーブが大きくて、ゆっくりで、鋭い。ゾーンで尊重せざるを得ない。さらに彼の速球やリーチも尊重しないといけない。打者にとっては楽しくない。捕手として受けるのは楽しいが、打つ立場なら楽しくない」と振り返り「速球の使い方を少し調整した。リリースもより一貫性が出てきた。序盤は自分が彼を学んでいる段階で、見て分かったと思うが、何度か捕球が不安定だった。最初は同じページに乗るための作業だった。そこから少しずつ合ってきたと思う」と手応えも口にした。

移籍後初先発となった今月6日（同7日）のオリオールズ戦では山本由伸を巧みにリードし、8回2死まで無安打無得点を継続した。この日も8回までは無安打。大記録こそ逃したが「結果打たれてしまったが、勝つことに向けて思い切りリードしていたのでよかった」と言う。オリオールズ戦は悪夢の逆転サヨナラ負けを喫しただけに、チームの勝利を心から喜んだ