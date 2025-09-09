ナ・リーグ西地区首位を争うドジャースとパドレス。この日の試合で両チーム勝利したことでゲーム差「1」に変化はありませんでした。

ドジャースは同地区最下位のロッキーズと対戦。先発は日本時間4月1日以来の勝利を目指すタイラー・グラスノー投手。初回から三者連続三振を奪うなど、7回を投げ11奪三振、被安打0、1失点と好投します。

すると同点で迎えた7回裏、大谷翔平選手の2塁打で2アウト2、3塁とするとムーキー・ベッツ選手が2点タイムリーを放ち勝ち越し。このリードをリリーフ陣が守り切り、ドジャースが勝利しました。

対して、パドレスはレッズと対戦。ダルビッシュ有投手が先発のマウンドにあがります。初回、先頭のT.J.フリードル選手に対し、甘く入ったカーブを捉えられ先頭打者ホームランとされます。

ダルビッシュ投手は6回にもソロホームランを許し、6回途中3失点で降板。しかし直後の6回裏、1点を返すとジャクソン・メリル選手の2点タイムリースリーベースで同点に追いつきます。

その後は両チームの投手陣が踏ん張り延長戦へ。延長10回裏、パドレスはノーアウト1、3塁とすると、フェルナンド・タティスJr.選手の犠牲フライでサヨナラ勝ちとしました。

試合前時点で首位ドジャースと2位パドレスのゲーム差は「1」でしたが、両者が勝利したことによりゲーム差は「1」のままに。残り試合数はドジャース、パドレスともに18試合となっています。

▽試合結果

ドジャース 3-1 ロッキーズ

パドレス 4-3 レッズ

▽ナ・リーグ西地区上位3チーム1位 ドジャース 80勝64敗 勝率.5562位 パドレス 79勝65敗 勝率.5493位 ジャイアンツ 73勝71敗 勝率.507