ドジャース＆パドレス共に勝利でゲーム差「1」のまま 大谷翔平2塁打からベッツの勝ち越し ダルビッシュ被弾もサヨナラ勝利
ナ・リーグ西地区首位を争うドジャースとパドレス。この日の試合で両チーム勝利したことでゲーム差「1」に変化はありませんでした。
ドジャースは同地区最下位のロッキーズと対戦。先発は日本時間4月1日以来の勝利を目指すタイラー・グラスノー投手。初回から三者連続三振を奪うなど、7回を投げ11奪三振、被安打0、1失点と好投します。
すると同点で迎えた7回裏、大谷翔平選手の2塁打で2アウト2、3塁とするとムーキー・ベッツ選手が2点タイムリーを放ち勝ち越し。このリードをリリーフ陣が守り切り、ドジャースが勝利しました。
対して、パドレスはレッズと対戦。ダルビッシュ有投手が先発のマウンドにあがります。初回、先頭のT.J.フリードル選手に対し、甘く入ったカーブを捉えられ先頭打者ホームランとされます。
ダルビッシュ投手は6回にもソロホームランを許し、6回途中3失点で降板。しかし直後の6回裏、1点を返すとジャクソン・メリル選手の2点タイムリースリーベースで同点に追いつきます。
その後は両チームの投手陣が踏ん張り延長戦へ。延長10回裏、パドレスはノーアウト1、3塁とすると、フェルナンド・タティスJr.選手の犠牲フライでサヨナラ勝ちとしました。
試合前時点で首位ドジャースと2位パドレスのゲーム差は「1」でしたが、両者が勝利したことによりゲーム差は「1」のままに。残り試合数はドジャース、パドレスともに18試合となっています。
▽試合結果
ドジャース 3-1 ロッキーズ
パドレス 4-3 レッズ
1位 ドジャース 80勝64敗 勝率.556
2位 パドレス 79勝65敗 勝率.549
3位 ジャイアンツ 73勝71敗 勝率.507