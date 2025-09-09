Image: ライフハッカー編集部

「長文資料を読む時間がない」「社内研修の準備が大変」――そんな悩みを抱えていませんか？

GoogleのAIノートブック「NotebookLM」に搭載された「動画解説」機能が、その課題を解決してくれるかもしれません。日本語に対応したばかりの新機能を、早速試してみました。

NotebookLMの「動画解説」生成方法

今回、動画解説を作ってみたのは、ライフハッカーのこちらの記事です。たった3ステップで自動で動画化されました。

手順シンプル。

NotebookLMで新規ノートを作成ソースとして記事を読み込み「解説動画を生成」をクリック

ソースに入れた記事は、約2,500文字で、処理時間はおよそ8分。約6分の動画にまとめてくれました。

NotebookLMで日本語動画解説ができるように！

長文が苦手な人に伝えたいとき活用◎

音声概要より、イントネーションが不安定。

スライドは、簡潔で明快。

2500文字程度で出力に8分ほど。

生成した動画はmp4形式でダウンロード可能なので、社内で共有したり、SNSに貼り付けたりと活用しやすいのがいいですね。早速、Xに投稿してみました。

テキストを動画にして実感できた3メリット

1. 長文が苦手な人に伝えやすい

テキスト要約よりも動画形式の方が圧倒的に理解しやすい。長文を読むのが苦手な人や、スキマ時間で効率よく学びたい人に最適です。

2. スライドは簡潔で明快

NotebookLMが生成するスライドはシンプルで要点が整理されている。表や簡潔な図解も入り、プレゼンや研修資料の参考になるクオリティでした。

3. 記事の理解度が高まりやすい

音声とスライドの二重効果で、テキストだけでは流し読みしてしまうポイントも記憶に残りやすい。最後に問いかけが入る構成なのも、受け身の学習で終わらず行動に結びつきやすい工夫だと感じました。

惜しいと感じた3つのポイント

日本語のイントネーションがまだ不安定

生成される日本語音声は、まだ自然さに課題が残ります。機械的な読み上げや不自然な抑揚が気になる部分もあり、今後の改善に期待したいところです。

音声解説の方が聴きやすい場合も

NotebookLMの既存「音声解説」機能と比べると、ナレーションはイントネーションの問題がありやや不自然。ただ内容はばっちりとわかりやすくまとめてくれています。耳で聞くことを重視するなら音声解説が安心。

処理時間が長い

約2,500文字の記事で約8分という処理時間は、やや長く感じられるかもしれません。実務で複数の動画を生成したい場合には一括処理機能が望まれますが、ブラウザのタブを複数開いて同時に処理を進めることで、待ち時間をある程度は解消できそうです。

生成動画の活用アイデア 社内研修や勉強会で、長文をかみ砕いて紹介したいときチーム共有時に「読むより見たい」人が多い場合家事や通勤中の“ながら学習”子どもや高齢者向けのレクチャー資料として 社内研修や勉強会で、長文をかみ砕いて紹介したいときチーム共有時に「読むより見たい」人が多い場合家事や通勤中の“ながら学習”子どもや高齢者向けのレクチャー資料として 特に「長文を読むのは苦手だが知識を得たい」というニーズに応える場面でこの機能は真価を発揮できそうです。

文章を「そのまま教材化できる」のが最大の強み

NotebookLMの日本語「動画解説」は、

長文が苦手な人への伝達ツールスライド＋音声で理解を深める補助教材

として十分に実用的。

イントネーションや処理速度に課題は残るものの、「テキストをそのまま教材化できる」点は画期的です。今回試したようなノウハウ記事は特にこの機能と相性が良く、非常に質の高い解説動画が生成されました。

今後の改善次第では、ビジネスや教育現場で「読む」から「見る」へのシフトを後押しする存在になりそうです。

