【TGS2025】発売に先駆け「ROG Xbox Ally X」がASUSブースで試遊展示！
ASUS JAPANは9月9日、幕張メッセで9月25日〜28日に開催される「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）でブース出展し、ポータブルゲーム機「ROG Ally」シリーズの最新モデル「ROG Xbox Ally」および「ROG Xbox Ally X」を展示すると発表した。
ASUSのゲーミングブランド「ROG（Republic of Gamers）」によるROGブースでは、2025年10月16日の発売を予定しているポータブルゲーム機「Xbox Ally」および「ROG Xbox Ally X」を展示。同機で一部ゲームタイトルの試遊も楽しめる。
ROG Xbox Allyシリーズで試遊体験できる主なXboxゲームタイトルとSteamゲームタイトルは下記の通り。
Lies of P
Holow Knight :Silk Song
DOOM : The Dark Ages
Hogwarts Legacy
Forza Horizon 5
Indiana Jones and the Great Circle
South of Midnight
Towerborne
Tony Hawk Pro Skater 3+4
Apex Legends
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE（株式会社スクウェア・エニックス）
ドラゴンクエストIII そして伝説へ…（株式会社スクウェア・エニックス）
ストリートファイター6
鬼武者2
逆転裁判123成歩堂セレクション
祇（くにつがみ）：Path of the Goddess
また、日本未発売となる「ROG×初音ミクエディション」コレクション、「ASUS×初音ミクエディション」も展示。このほかASUSのゲーミングPC「TUF Gaming」、ASUSのエントリーゲーミングPC「ASUS Gaming V16」、およびゲーミングスマートフォン「ROG Phone 9」などのデバイスを使い、未発表タイトルも含めたゲーム試遊を予定する。
出展記念キャンペーンとして、ROG JAPAN公式X（旧Twitter）アカウントをフォローし対象投稿をリポストしたユーザーの中から抽選でゲーミングノートPCなどが当たるSNSキャンペーンや、来場者向けの抽選会なども実施する予定だ。詳細は9月12日公開のROG×TGS2025 特設サイトを参照のこと。
／🔥お知らせ🔥ROGは東京ゲームショウに出展します！＼✅ROG Xbox Ally 日本初展示🎮✅ROGと初音ミクコラボモデルも日本初展示🎶✅出展記念キャンペーン開催🎁✅ブースでは来場者限定イベントも✨詳細は9/12（金）にアップデート👀お見逃しなく👍#ROGxTGS2025 #TGS2025 #東京ゲームショウ pic.twitter.com/39EjzGCI0z- ROG Japan (@ASUSROGJP) September 9, 2025
