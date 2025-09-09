ほのかな塩味とチーズを効かせた！モントワール「てのひらごぱん 塩チーズ味」
モントワールは、食事代わりにもなる、もちっと食感が特長の「てのひらごぱんシリーズ3品」(希望小売価格：195円(税込))を2025年9月15日に発売します。
今回は、モントワール「てのひらごぱん 塩チーズ味」を紹介！
モントワール「てのひらごぱん 塩チーズ味」
内容量 ：45g
賞味期間 ：90日
販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど
希望小売価格：195円(税込)
てのひらごぱん 塩チーズ味は、ほのかな塩味とチーズを効かせた塩チーズ味。
濃すぎない味付けで、手の止まらないおいしさです。
もちっと食感で噛むほど生地の甘味が広がります。
