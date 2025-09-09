ふんわりトマトとバジルが香る！モントワール「てのひらごぱん　トマトバジル味」

モントワールは、食事代わりにもなる、もちっと食感が特長の「てのひらごぱんシリーズ3品」(希望小売価格：195円(税込))を2025年9月15日に発売します。

今回は、モントワール「てのひらごぱん トマトバジル味」を紹介。

モントワール「てのひらごぱん トマトバジル味」

内容量 ：45g

賞味期間 ：90日

販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格：195円(税込)

モントワール「てのひらごぱん トマトバジル味」は、バジルを生地に練り込みふんわりトマトとバジルが香るトマトバジル味です。

もちっと食感で、バジルの爽やかな香りが食欲をそそります。

