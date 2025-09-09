乾燥麺でありながら生の麺本来の自然な食感と味わいを楽しめる！東洋水産「マルちゃん正麺　カップ」

東洋水産では、2025年9月22日(月)より、全国にて、カップ入り即席麺「マルちゃん正麺 カップ 芳醇醤油」「同 濃厚味噌」「同 うま辛担々麺」をリニューアル発売し、「同 ワンタン中華そば」を新発売します。

東洋水産「マルちゃん正麺 カップ」

【マルちゃん正麺 カップ 芳醇醤油】

内容量 ：120g(めん75g)

JANコード ：4901990382090

荷姿 ：12食入り1ケース

希望小売価格：278円(税抜き)

販売ルート ：CVS、量販店、一般小売店 他

発売日 ：2025年9月22日(月)

発売地区 ：全国

【マルちゃん正麺 カップ 濃厚味噌】

内容量 ：131g(めん75g)

JANコード ：4901990382137

荷姿 ：12食入り1ケース

希望小売価格：278円(税抜き)

販売ルート ：CVS、量販店、一般小売店 他

発売日 ：2025年9月22日(月)

発売地区 ：全国

【マルちゃん正麺 カップ うま辛担々麺】

内容量 ：126g(めん75g)

JANコード ：4901990369541

荷姿 ：12食入り1ケース

希望小売価格：278円(税抜き)

販売ルート ：CVS、量販店、一般小売店 他

発売日 ：2025年9月22日(月)

発売地区 ：全国

【マルちゃん正麺 カップ ワンタン中華そば】

内容量 ：117g(めん75g)

JANコード ：4901990382113

荷姿 ：12食入り1ケース

希望小売価格：278円(税抜き)

販売ルート ：CVS、量販店、一般小売店 他

発売日 ：2025年9月22日(月)

発売地区 ：全国

「マルちゃん正麺」は、「いま抜群においしく、そして10年後20年後も古びることなく愛され続ける即席麺」をコンセプトに、乾燥麺でありながら生の麺本来の自然な食感と味わいを楽しめる即席麺です。

このシリーズは、2025年10月で発売10周年を迎えます。

今回、既存3品を、新技術を活用した手もみ風の麺の使用や、スープ・具材・パッケージデザインの変更など、それぞれの商品特徴に合わせてリニューアルします。

1. 新開発の「手もみ風麺」は2種類！

新技術を活用して手もみ風の質感を再現した「手もみ風麺」を、「濃厚味噌」と「ワンタン中華そば」の2品に使用しています。

「濃厚味噌」には、もちもちとした弾力で食べごたえのある黄色の手もみ風麺を、「ワンタン中華そば」には、なめらかですすり心地が良く、あっさりとした味わいに合う白色の手もみ風麺を合わせています。

2. 「芳醇醤油」は、旨みとコクがアップ！

「芳醇醤油」は、鶏と豚の旨みを利かせた醤油ラーメンです。

今回のリニューアルでは、麺に負けない力強さを感じる味わいを目指し、スープの旨みとコクをアップしました。

3. 新商品「ワンタン中華そば」はだしを利かせた王道の醤油味！

なめらかですすり心地が良い手もみ風麺と、具材に加えたワンタンがマッチします。

スープは、鶏とかつおをベースに、豚の旨みと香りを利かせたあっさりとしながらもコクのある醤油味です。

■商品特徴

【芳醇醤油】

＜めん＞

生麺のようななめらかな口当たりと、弾力のある食感が特長の透明感のある麺。

＜スープ＞

鶏と豚の旨みを利かせた醤油ラーメンスープ。

自家製のラーメンだしを使用。

＜具材＞

焼豚、メンマ、ねぎ。

【濃厚味噌】

＜めん＞

手もみ風の質感を再現した、なめらかで弾力があり食べごたえのある麺。

＜スープ＞

豚の旨みをベースにごまの風味・にんにく・生姜・山椒などの香辛料を利かせた、コクのある濃厚味噌味スープ。

自家製の豚骨だしを使用。

＜具材＞

キャベツ、味付挽肉、ねぎ。

【うま辛担々麺】

＜めん＞

生麺のようななめらかな口当たりと、弾力のある食感が特長の透明感のある麺。

＜スープ＞

豚の旨みをベースに、白味噌・練りごま等を加えた濃厚でコクのある胡麻味噌スープ。

花椒やラー油などの華やかで痺れるような麻辣味を感じられる担々スープ。

自家製の豚骨だしを使用。

＜具材＞

味付挽肉、チンゲン菜、粗挽き唐辛子、ごま。

【ワンタン中華そば】

＜めん＞

手もみ風の質感を再現した、なめらかなすすり心地で、弾力のある麺。

＜スープ＞

鶏とかつおをベースに、豚の旨みと香りを利かせた、あっさりとしながらもコクのある醤油味スープ。

＜具材＞

ワンタン、メンマ、ねぎ。

