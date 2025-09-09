小貫莉奈、圧巻スタイルでグラビアに登場 『仮面ライダーゼッツ』で南雲なすか役
俳優の小貫莉奈が、8日発売の『週刊プレイボーイ』38＆39合併号（集英社）のグラビアに登場。圧巻スタイルの水着姿を披露している。
【写真】圧巻の美ボディを披露している小貫莉奈
小貫は、『超十代オーディション2017』でグランプリ受賞。東京ユナイテッドバスケットボールクラブ（TUBC）のアンバサダーを務めている。『仮面ライダーギーツ』（2022）では、我那覇冴／仮面ライダーロポ役を演じていた。7日スタートの令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）では、南雲なすか役を演じている。
なお今号は、歴代仮面ライダーヒロインが大集合。『仮面ライダーガヴ』の宮部のぞみが表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場するほか、『仮面ライダーゼッツ』八木美樹、『仮面ライダーギーツ』志田音々、『仮面ライダーガッチャード』松本麗世、『仮面ライダーセイバー』アンジェラ芽衣、『仮面ライダーW』山本ひかる、飛鳥凛が登場する。
