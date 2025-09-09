歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。

48歳の誕生日ショットを公開しました。

【写真を見る】【 氷川きよし 】 ４８歳の誕生日 「たくさんのメッセージありがとうございました❤」 両親との３ショットも 「父と母に産んでくれて育ててくれたことに感謝する日」





氷川きよしさんは「9月６日は自分の命の誕生日」「1977年48年前、父と母に産んでくれて育ててくれたことに感謝する日。」と、投稿。



続けて「強く健康に産んでくれてありがとう。」「20年前に初めて父と母を東京の自宅に呼んだ日」と、両親との３ショット写真をアップしました。







続く投稿で、氷川きよしさんは「たくさんのメッセージありがとうございました❤❤❤❤❤❤❤❤❤」と綴ると、たくさんの手書きのメッセージが貼られたボードの前で笑顔を浮かべる写真を投稿。



続けて「素晴らしい心ある人たちに囲まれて支えられ世界1幸せ者です。真心のギフト、お手紙嬉しかった！」と、綴りました。



そして「みなさん！ずっと一緒にこの時代を楽しく生きてください！ ご自身の心と身体の健康を一番大事にしてください！ ずっと応援してます。」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「これからもkiiちゃんらしく輝いて あなたに逢えて幸せです♡」・「お誕生日おめでとうございます❤❤ この1年沢山の愛が、ありますように❤kiina様❤大好きｯ❤❤」・「kinaお誕生日おめでとう これからも体に気をつけて頑張ってください❤」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】