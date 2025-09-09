フリーの石井亮次アナウンサーが９日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、自民党総裁選の立候補表明について、“後出しジャンケン”が有利などと言われていることに「１秒でも早く出て訴えるのが総裁選候補じゃないの？」と訴えた。

この日は、自民党の総裁選はいわゆるフルスペック型で行われることなどを紹介し、立候補予定者などを紹介した。９日時点では、正式に立候補を表明しているのは茂木敏充氏のみ。

昨年の総裁選でも、公示ギリギリに立候補を表明する“後出しジャンケン”の方が有利だと言われており、今回も後出しジャンケンをする候補者がいる可能性もあるが、ジャーナリストの鈴木哲夫氏は「できる限り早く出馬表明して、自分はこういう国家観を持っていると説明して、投票する人が選ぶわけだから」「選挙のルールとして後出し有利という言葉が出てくること自体、永田町的」と指摘。

これに石井アナは「今言われてハッとした」と言い「本当に自民党を変えたいなら、１秒でも早く出て、１人でも多くの人に訴えるのが、総裁選立候補者じゃないの？って」と、駆け引きではなく、早く立候補して政策などを伝えていくのが、本当のあり方ではないかと訴えていた。