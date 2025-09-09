フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムに、所属事務所のマガジンのために撮影された写真を投稿しています。



【写真を見る】【 中川安奈 】緑と水辺バックに爽やかスマイル「カメラマンさんマジック」 フォロワー絶賛「魔法を超える輝き」





公園の緑や水辺などを背景に、白ブラウスに黒のタイトスカートというシンプルな衣装で撮影された写真は、いつものスマホで日常を撮影しているようなものでなく、明らかにグラビアなどで用いられる技法が使われているように見えます。中川さんはアナウンサーというより “モデル” とも言える雰囲気をたたえています。







中川さんは「カメラマンさんマジックにかけられて」と、今回の写真を形容。「ホリプロ発エンタメマガジン『リーズンルッカ』に取り上げていただきました！」と報告しています。「まわりから自分がどんなふうに見えているかを読ませていただくのは恥ずかしい」としつつも「いろんなカットが載っているのでぜひぜひチェックしてみて」と、素直な気持ちを明かしています。









フォロワーからは「カメラマンさんとモデルさんのどちらもサイコー」「カメラマンさんにマジックかけましたね」「カメラマンさんの魔法を超える安奈さんの輝き」「よく見たら癒し系」「雰囲気変わってびっくり」など、絶賛の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】