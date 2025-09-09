トイレをしていたら、毎回乱入してくる小さな男の子と大型犬…３年後→癒される日常が24万再生「なんて可愛いの」「ほのぼのしてる」と反響
ゴールデンレトリバーのマックスくんと、飼い主さんの幼い子供の温かく平和な日常のひとコマが注目を集め、多くの視聴者を癒しているようです。
3年間変わらず続く日々は24.5万回以上再生され、視聴者からは「かぁーわいいぃー！」「ほのぼのとして、すごく好きです！」など温かいコメントが寄せられました。
【動画：トイレをしていたら、毎回乱入してくる小さな男の子と大型犬…３年後】
トイレへの来訪
Instagramアカウント「マックス ゴールデンレトリバー（@max.416_goldenretriever）」に投稿されたのは、3年間にわたって変わらず続く平和な一家のひとコマでした。
まだ幼い息子くんのいる飼い主さんは、トイレの鍵を閉めずに用を済ませるそう。行き来し放題な飼い主さんのトイレタイムは来訪者が多く、マックスくんや息子くんがしばしば顔を出します。
トイレ中の来訪者が多いということで、その様子を動画に撮っていたという飼い主さん。当たり前のように、息子くんや犬たちが出入りしています。
集合するメンバー
決して広くはないトイレに集まるいつものメンバー。ドアを開けて出て行く息子くんはマイペースで、中に犬がいてもお構いなくドアを閉めてしまいます。
「またね～！」と、ドアを閉めていく息子くんと、その近くに必ずいるマックスくん。ときどき、ボーダーコリーのロイくんも訪れます。
飼い主さんのトイレタイムだけで、大型犬、中型犬、人間の子どもが一斉に集まってきたり、出入りしたりするのは、なんだか落ち着かなさそうですが、飼い主さん的には癒しなのかもしれません。
まだまだ続きそう？
3年前から日常と化した飼い主さんのトイレタイム中の来訪は、いまだに継続中とのこと。成長した息子くんは、「またね～」だけでなく「ごめんね～」とも言えるようになり、「気遣いができるように成長しました」と飼い主さんはコメントしました。
息子くん、マックスくん、ロイくんが集まるワチャワチャのトイレタイムは、まだしばらくは続きそうです。
一連の様子に視聴者からは「伝説の『またね』ww『ごめんね～』って！大きくなったね」「ほのぼの、かわいいですね」などのコメントが寄せられました。息子くんが成長しても、変わらず仲良しな犬と人間のきょうだいに多くの視聴者がほっこりしたようです。
Instagramアカウント「@max.416_goldenretriever」では、マックスくんとロイくんと共に生活する飼い主さん家族の日々を動画や写真で発信中。
温かく優しい一家の様子に癒されたい方は、ぜひアカウントを覗いてみてください。
写真・動画提供：Instagramアカウント「マックス ゴールデンレトリバー」さま
執筆：かもい
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。