2026年1月10日（土）にツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催を予定している『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SDGs推進 TGC しずおか 2026）が追加情報を発表した。

『SDGs推進 TGC しずおか 2026』

豪華出演者第3弾発表

日本人男性音楽アーティストとして最多となる570万人以上のTikTokフォロワーを誇り、2025年5月に全世界メジャーデビューを果たしたボーイズグループ・ONE N’ ONLYの静岡県出身メンバー高尾颯斗。

さらに、8月28日（木）放送のフジテレビ系木曜劇場「愛の、がっこう。」第8話でゴールデン・プライム帯ドラマ初出演を果たした注目の若手俳優・樋口幸平、ABEMAの恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」出演をきっかけにTikTokフォロワーが100万人を突破し、8月7日（木）の「おやすみTaxi」に続き、9月7日（日）には2nd Digital Single「HEA7EN」を配信リリースした現役高校生アーティストMON7Aの出演が決定した。

3名はいずれも「TGCしずおか」に初登場となる。

さらに、メインアーティスト第2弾として、結成5周年を迎える9月16日（火）に最新楽曲「Dear」を配信し、20日（土）・21日（日）には横浜アリーナ、27日（土）には大阪城ホールで自身最大規模のアリーナツアー「BUDDiiS vol.10 - COSMiiC -」を控えるダンスボーカルグループBUDDiiS（メンバーのFUMIYAは静岡県出身）、そして9月3日（水）に新曲「KEEP IT GOING ON」を配信リリースし、6日（土）の鹿児島公演を皮切りに全国21都市41公演を巡るツアー「WATWING LIVE TOUR 2025『honest』」をスタートさせたWATWINGの出演も決定した。

WATWINGは「SDGs推進 TGCしずおか 2025」に続き、2開催連続での出演となる。

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年1月10日（土） 開場11:30 開演13:00 終演17:30（予定）

●会場

ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席S：先行販売：13,500円、一般販売：14,000円、TGC CARD割引：10,000円 / お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

指定席A：先行販売：10,000円、一般販売：10,500円、TGC CARD割引： 8,000円 / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売第一弾】2025年8月9日（土）10:00から順次販売開始

TGC Premium会員先行：終了

TGC CARD先行：2025年8月16日（土）10:00〜10月24日（金）23:59 ※TGC CARD割引対象

dポイントクラブ会員先行：2025年8月16日（土）10:00〜10月24日（金）23:59

TGC公式LINE先行（第一弾）：2025年8月30日（土）10:00〜 9月19日（金）23:59

※売切次第終了

【先行販売第二弾】2025年9月20日（土）10:00から販売開始

TGC公式LINE先行（第二弾）：2025年9月20日（土）10:00〜10月24日（金）23:59

プレイガイド先行：2025年9月20日（土）10:00〜10月24日（金）23:59

※売切次第終了

【一般販売】2025年10月25日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

ローソンチケットインフォメーション：https://faq.l-tike.com/

●ゲストモデル

嵐莉菜、安斉星来、池田美優、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、希空、ブリッジマン遊七、MINAMI、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●ゲスト

一ノ瀬颯、王林、島村雄大、高尾颯斗、とうあ、樋口幸平、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A 他 ※50音順

●メインアーティスト

BUDDiiS、WATWING、ONE OR EIGHT 他 ※50音順

●MC

竹内由恵、ハリー杉山 他 ※50音順

●公式サイト

