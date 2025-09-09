◆東都大学野球２部秋季リーグ戦第１週第１日▽日大１０―７東農大（９日・等々力）

９季ぶりに２部へ降格した日大が東農大との打撃戦を制し、白星スタートを切った。今秋ドラフト候補に挙がる３番・谷端将伍二塁手（４年＝星稜）がサイクルヒットを記録。４安打４打点で勝利に大きく貢献した。

第２打席で右翼線へ二塁打を放ち、迎えた６回の第４打席。２死無走者で肩口からのスライダーを捉えると、打球は高く舞い上がり左翼ポールを巻くようにスタンドへ飛び込んだ。「肩の開きをなくそうと思ったことが、いい結果につながりました」と谷端。視察した楽天・井上スカウトは「うまく体を回転させ、コンパクトに打っていた」と技術面を評価した。

第５打席はライナー性の中前打。９回２死一、二塁からの第６打席で左中間を破る大きな飛球を放つと、二塁を回って三塁まで到達し、サイクル安打を達成した。「前のバッターがつないでくれた。自分は（走者を）返すことが仕事だと思っているので、冷静にストライクだけを狙っていきました」と谷端。サイクルヒットに関しては「何も考えていませんでした」と明かした。

片岡昭吾監督（４７）は「入れ替え戦を負けてから『チームが勝つために』と声を出して姿で引っ張ってくれている選手。谷端が活躍すれば、チームに流れが来る」と主砲の大爆発を喜んだ。