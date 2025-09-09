政治評論家の田崎史郎氏が９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一 モーニングショー」に出演し、自民党総裁選への出馬が取りざたされる小泉進次郎氏の「弱点」について語った。

田崎氏は「進次郎さんの弱点は『安定感』なんですよ」と話した後、去年の総裁選の立候補者による討論会で、上川陽子外務大臣（当時）から「総理として（カナダのＧ７）総理会談でどのような発信をなさるのか？」と質問され、進次郎氏が「カナダの首相はトルドー首相です。トルドー首相は就任した年は４３歳です。私は今、４３歳です。総理就任、同い年のトルドー首相と共に、Ｇ７の連係がさらに深まる、そんなサミットにしていくことをお約束します」と答えたことを振り返り、「（進次郎氏の答えに）『何のこった？！』となった。そういう弱さがある。あの失言でグッと落ちた。成長した姿を見せられるかどうか」と語った。

この日のカンテレ「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」でも、“トルドー発言”をＶＴＲで改めて紹介。元日本テレビ政治部記者でジャーナリストの青山和弘氏は、進次郎氏の強みについて「突破力。議員の中で人気ある。議員の支持を集めやすい」とした一方で、弱みを「経験不足。ちょっと『えっ？！』っていうような、これ、質問に答えてないんじゃない？っていう発言とか、ちょっと軽はずみな発言が目立つ」と指摘。「（昨年の総裁選での）Ｇ７の答えでも、外交、経済政策に携わってないので、一定の経験不足は変わってないと思います」と話した。