「ドジャース３−１ロッキーズ」（８日、ロサンゼルス）

ロジャースが逆転勝ちで２連勝。ナ・リーグ西地区で優勝を争う２位のパドレスも勝ったが、１ゲーム差を守った。

この日は先発のグラスノーが７回無安打１失点の快投。二回に四球から犠飛で失点したが、初回と六回に３者連続空振り三振を奪うなど力投。１０５球を投げて１１三振を奪い、３月３１日以来の今季２勝目を挙げた。

八回を投げたトライネンも無安打に抑えてつなぎ、九回にはスコットが登板。先頭に左越え二塁打を浴びて無安打リレーが途切れ、場内にブーイングが起こった。それでも後続を断ってこの回無失点で試合を締めた。

試合後、ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者は自身のＸ（旧ツイッター）に「ドジャースは３試合で２度も九回に無安打試合未遂を犯した最初のチーム」と投稿し、珍記録を伝えた。

ドジャースでは６日のオリオールズ戦でも先発した山本由伸が３−０の九回２死まで無安打投球。ソロを被弾して無安打無得点を逃し、継投したトライネンとスコットがリードを守れず逆転負けしていた。