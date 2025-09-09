【2025年9月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。
今週は、セブンイレブン限定発売の「ロッテ餡包み」や、まるで大学芋のようなオールドファッションなど、今しか食べられない特別感満載のスイーツが発売されています。
2025年9月の新商品5品まとめ(9月9日〜9月15日)
「ロッテ あんづつみ」(300円)
価格 : 300円
販売地域 : 北海道、東北、関東、近畿、九州
北海道十勝産小豆を使用した餡で包んだアイスです。
「大学芋みたいなオールドファッション」(145円)
価格 : 145円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
生地とクリームにさつまいもを練りこみ、相性の良い胡麻を振りかけたオールドファッションです。
「チョコミントもこ」(216円)
価格 : 216円
販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、中国、四国、九州
もちもち食感のココア風味の生地に、チョコフレークを混ぜ込んだ爽やかなミントクリームを詰めたシュークリームです。
「7プレミアム ワッフルコーン 巨峰ミルク」(278円)
価格 : 278円
販売地域 : 全国
巨峰とミルクの2種類のアイスに巨峰ソースを巻き上げた、ミルクの優しい甘さと巨峰の味わいを楽しめるワッフルコーンです。
「お月見ぜんざい」(334円)
価格 : 334円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
コクがあり上品な甘さの粒あんの上に、雲と月を模したホイップクリームと黄色の白玉をのせた、お月見らしい見た目のぜんざいです。
※9月10日以降順次発売
まとめ
セブンイレブン限定の「ロッテ あんづつみ」は、バニラ風味のアイスクリームを餡で包んだまるで和菓子のようなアイス。お月見イメージした「お月見ぜんざい」は、秋を感じる見た目と上品でクリーミーな味わいを楽しめます。
「大学芋みたいなオールドファッション」は、朝ごはんやちょっとした間食にもぴったり!
そのほかチョコミント好きにはたまらない「チョコミントもこ」や、巨峰のジューシーな甘さが口いっぱいに広がる「7プレミアム ワッフルコーン 巨峰ミルク」など、さまざまな新作スイーツが発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。
その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜
※画像は公式ホームページより引用
