【桜坂しずく】 12月 発売予定 価格 通常版：25,300円 PLUM限定豪華版：27,500円

ピーエムオフィスエー（PLUM）は、フィギュア「桜坂しずく」を12月に発売する。価格は通常版が25,300円、PLUM限定豪華版が27,500円。

本製品は、メディアミックス作品「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」より、しっかり者の優等生で、演技派系スクールアイドル「桜坂しずく」を、ソロ曲「あなたの理想のヒロイン」の衣装で1/7スケールフィギュア化したもの。

彼女のチャームポイントであるロングの髪の毛は躍動感たっぷりに、クリアパーツを使用した衣装はフワフワした質感まで丁寧に再現、魅力を「ぎゅっ」と濃縮した仕上がりとなっている。

またPLUM直販でしか購入できない豪華版では、彼女の表現力豊かな表情を堪能できる「ウィンクVer.」や「小悪魔Ver.」の2種の交換パーツが付属する。

「桜坂しずく」

PLUM限定豪華版特典「ウィンクVer.」「小悪魔Ver.」

仕様：塗装済み完成PVCフィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約220mm【ウィンクVer.】【小悪魔Ver.】

