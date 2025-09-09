スピードワゴン井戸田の美人妻、秋刀魚料理2品メインの豪華夕食披露「師匠とどうしても初秋刀魚を一緒に食べたかったので」
【モデルプレス＝2025/09/09】女優の蜂谷晏海が9月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】井戸田潤の美人妻、秋刀魚を贅沢に使った夕食
蜂谷は「師匠とどうしても初秋刀魚を一緒に食べたかったので遅い時間になってしまった」とつづり、手料理を公開。秋刀魚の塩焼きと生姜煮を中心に、おかずが4皿並んだ豪華食卓を披露した。「脂も乗ってて身もふっくら大きくてサイコー！！」としている。
この投稿に、ファンからは「秋刀魚もお皿も豪華すぎる」「料亭みたい」「贅沢な夕食」「美味しそう」といったコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆蜂谷晏海、秋刀魚中心の夕食披露
