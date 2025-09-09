ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国、衛星「遥感45号」の打ち上げに成功 中国、衛星「遥感45号」の打ち上げに成功 中国、衛星「遥感45号」の打ち上げに成功 2025年9月9日 14時42分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ９日、文昌宇宙発射場から打ち上げられた運搬ロケット「長征７号改」。（文昌＝新華社配信／都鑫鑫） 【新華社文昌9月9日】中国は9日午前10時（日本時間同11時）、リモートセンシング衛星「遥感45号」を搭載した運搬ロケット「長征7号改」を海南省の文昌宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。９日、文昌宇宙発射場から打ち上げられた運搬ロケット「長征７号改」。（文昌＝新華社配信／都鑫鑫）９日、文昌宇宙発射場から打ち上げられた運搬ロケット「長征７号改」。（文昌＝新華社記者／蒲暁旭）９日、文昌宇宙発射場から打ち上げられた運搬ロケット「長征７号改」。（文昌＝新華社配信／都鑫鑫）９日、文昌宇宙発射場から打ち上げられた運搬ロケット「長征７号改」。（文昌＝新華社記者／蒲暁旭）９日、文昌宇宙発射場から打ち上げられた運搬ロケット「長征７号改」。（文昌＝新華社記者／蒲暁旭）９日、文昌宇宙発射場から打ち上げられた運搬ロケット「長征７号改」。（文昌＝新華社記者／蒲暁旭）９日、文昌宇宙発射場から打ち上げられた運搬ロケット「長征７号改」。（文昌＝新華社記者／蒲暁旭）９日、文昌宇宙発射場から打ち上げられた運搬ロケット「長征７号改」。（文昌＝新華社配信／都鑫鑫） リンクをコピーする みんなの感想は？