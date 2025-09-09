大好評だった刺しゅうカスタマイズに続き、ブルックス ブラザーズとPEANUTSのコラボ第2弾「Brooks Brothers × PEANUTS Make Your Own Vol.2」を開催！ 2025年9月10日(水)から23日(祝)まで、今度は“プリント”でスヌーピーやPEANUTSの仲間たちをシャツやスウェットにカスタマイズできる。さらに表参道店では、その場でプリントできる特別な2日間も！

【画像】4種類のプリントデザインを見る

2025年9月10日(水)から23日(祝)まで、ブルックス ブラザーズ×PEANUTSプリントカスタマイズを実施


■刺しゅうからプリントへ！より気軽に楽しめる第2弾

今年8月に開催された第1弾の刺しゅうイベントでは、繊細なスヌーピーの刺しゅうが話題に。今回の第2弾では、よりカジュアルでポップな“プリント”でのカスタマイズが楽しめる。対象アイテムも、ボタンダウンシャツに加えて、これからの季節にぴったりなスウェット類も仲間入り。

今度はスヌーピーやPEANUTSの仲間たちの"プリント"でをシャツやスウェットをカスタマイズ


秋冬の装いに遊び心をプラスして


価格は第1弾と同じく、対象商品価格＋プリント代3300円。ブルックス ブラザーズの上質なアイテムに、PEANUTSの仲間たちの楽しいプリントが加わることで、秋冬の装いがもっと楽しくなりそう。

■スヌーピーだけじゃない！仲間たちが勢ぞろいの4デザイン

今回のプリントデザインは、スヌーピーはもちろん、チャーリー・ブラウンやスヌーピーのきょうだいたちも登場する豪華なラインナップ。しかも店舗によって選べるデザインが異なるので、お気に入りを見つけに行こう！気になるデザインは以下の通り

・表参道店限定：スケボーに乗ったスヌーピー

スケボーに乗ったスヌーピーを引くチャーリー・ブラウン


・表参道店＋アウトレット店舗限定：スヌーピーのきょうだいたち

連なって歩くスヌーピー、スパイク、アンディ、オラフたち


・全国リテール店舗・オンラインストア共通デザイン(1)：ピーナッツ・ギャング

ブルックス ブラザーズのシャツを着こなしたピーナッツ・ギャング


・全国リテール店舗・オンラインストア共通デザイン(2)：ドッグハウス

ドッグハウスの周りでくつろぐスヌーピーのきょうだいたち


■シャツもスウェットも！選べる位置でオリジナル感アップ

プリントできる位置は、シャツなら「左胸」「左裾」「左背中」の3カ所から、スウェットなら「左胸」「背中」「左袖」から選択可能。左胸にワンポイントで入れれば、さりげないアクセントに。背中に大きくプリントすれば、後ろ姿も楽しい印象に。左袖なら、腕まくりしたときにチラッと見えるおしゃれが楽しめる。

シャツなら「左胸」「左裾」「左背中」の3カ所にプリントできる


スウェットなら「左胸」「背中」「左袖」


背中プリントは存在感のある仕上がりに


■オーダー前に知っておきたいポイント

プリントサービスを利用する際の注意点をチェック。対象商品1枚につき1カ所のみのプリントとなるので、どのデザインをどこに入れるか、じっくり考えてオーダーしよう。対象となるシャツやスウェットの種類については、各店舗のスタッフに確認を。

お渡しは約2カ月後を予定。特別にカスタマイズされた自分だけのアイテムが手元に届く日を、楽しみに待とう。

■表参道店だけ！その場でプリントできるスペシャルな2日間

さらに注目なのが、2025年9月13日(土)・14日(日)の2日間限定で開催される表参道店のスペシャルイベント。なんと、その場でプリントしてすぐに持ち帰れちゃう！受付時間は両日11時30分〜17時。

2日間だけ登場する「チャーリー・ブラウンの限定アート」


限定アートをその場でプリントして持ち帰ることができる


この2日間だけ登場する「チャーリー・ブラウンの限定アート」は、まさに“その日だけの特別な1枚”。プリントできる枚数には限りがあるので、気になる人は早めに足を運んでみて。

刺しゅうとはまた違った魅力のプリントカスタマイズ。第1弾を逃してしまった人も、両方楽しみたい人も、この機会をお見逃しなく！

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC