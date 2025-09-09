今度はスヌーピーと仲間たちのプリント！ブルックス ブラザーズ×PEANUTSカスタマイズサービス第2弾が登場
大好評だった刺しゅうカスタマイズに続き、ブルックス ブラザーズとPEANUTSのコラボ第2弾「Brooks Brothers × PEANUTS Make Your Own Vol.2」を開催！ 2025年9月10日(水)から23日(祝)まで、今度は“プリント”でスヌーピーやPEANUTSの仲間たちをシャツやスウェットにカスタマイズできる。さらに表参道店では、その場でプリントできる特別な2日間も！
■刺しゅうからプリントへ！より気軽に楽しめる第2弾
今年8月に開催された第1弾の刺しゅうイベントでは、繊細なスヌーピーの刺しゅうが話題に。今回の第2弾では、よりカジュアルでポップな“プリント”でのカスタマイズが楽しめる。対象アイテムも、ボタンダウンシャツに加えて、これからの季節にぴったりなスウェット類も仲間入り。
価格は第1弾と同じく、対象商品価格＋プリント代3300円。ブルックス ブラザーズの上質なアイテムに、PEANUTSの仲間たちの楽しいプリントが加わることで、秋冬の装いがもっと楽しくなりそう。
■スヌーピーだけじゃない！仲間たちが勢ぞろいの4デザイン
今回のプリントデザインは、スヌーピーはもちろん、チャーリー・ブラウンやスヌーピーのきょうだいたちも登場する豪華なラインナップ。しかも店舗によって選べるデザインが異なるので、お気に入りを見つけに行こう！気になるデザインは以下の通り
・表参道店限定：スケボーに乗ったスヌーピー
・表参道店＋アウトレット店舗限定：スヌーピーのきょうだいたち
・全国リテール店舗・オンラインストア共通デザイン(1)：ピーナッツ・ギャング
・全国リテール店舗・オンラインストア共通デザイン(2)：ドッグハウス
■シャツもスウェットも！選べる位置でオリジナル感アップ
プリントできる位置は、シャツなら「左胸」「左裾」「左背中」の3カ所から、スウェットなら「左胸」「背中」「左袖」から選択可能。左胸にワンポイントで入れれば、さりげないアクセントに。背中に大きくプリントすれば、後ろ姿も楽しい印象に。左袖なら、腕まくりしたときにチラッと見えるおしゃれが楽しめる。
■オーダー前に知っておきたいポイント
プリントサービスを利用する際の注意点をチェック。対象商品1枚につき1カ所のみのプリントとなるので、どのデザインをどこに入れるか、じっくり考えてオーダーしよう。対象となるシャツやスウェットの種類については、各店舗のスタッフに確認を。
お渡しは約2カ月後を予定。特別にカスタマイズされた自分だけのアイテムが手元に届く日を、楽しみに待とう。
■表参道店だけ！その場でプリントできるスペシャルな2日間
さらに注目なのが、2025年9月13日(土)・14日(日)の2日間限定で開催される表参道店のスペシャルイベント。なんと、その場でプリントしてすぐに持ち帰れちゃう！受付時間は両日11時30分〜17時。
この2日間だけ登場する「チャーリー・ブラウンの限定アート」は、まさに“その日だけの特別な1枚”。プリントできる枚数には限りがあるので、気になる人は早めに足を運んでみて。
刺しゅうとはまた違った魅力のプリントカスタマイズ。第1弾を逃してしまった人も、両方楽しみたい人も、この機会をお見逃しなく！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
