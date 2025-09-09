女優の山本舞香（27）が9日までに自身のインスタグラムを更新。人気アーティストとの再会ショットを公開し、反響を呼んでいる。

男性6人組「GENERATIONS」が7日、さいたまスーパーアリーナで東京ガールズコレクションとのコラボイベント「TOKYO GENERATIONS COLLECTION」を開催した。

同イベントに山本も参加し、「9年前に映画で共演して以来、連絡をもらって即決でした。誘ってくれてありがとう 馬村×ゆゆか ではなく白濱亜嵐×山本舞香としてのランウェイでした」と2017年公開の映画「ひるなかの流星」で共演した白濱亜嵐からの直接オファーによって共演が実現したと明かした。

投稿には、白濱とランウエーで決めポーズを取る姿や、観客の熱気を収めた動画を添付。さらに、EXILEのMAKIDAI、DJ DARUMAを含めた4人でのオフショットも公開した。

この投稿に「わーーひるなかだーー激アツ」「9年ぶりでも即決の仲、、永遠ですね「「最強コンビすぎた」といったコメントが寄せられている。