こちらはiFixitによるiPhone 16 Proの分解写真

Image: iFixit

みんな気になるバッテリー。

仕事でも趣味でも暇つぶしでも。スマホへの依存度が年々増している僕らにとって、バッテリー容量への期待も右肩上がり。

もうすぐ発表されそうなiPhone 17シリーズでも、バッテリーへの噂は関心が高いように感じています（噂のまとめはこちら）。

正式な情報は販売開始後にならないとわかりませんが、ShrimpAppleProと名乗るリーカーが、iPhone 17のバッテリー容量とされる情報をXにポストしています。それによると各モデルの容量は…

・iPhone 17：3,692mAh ・iPhone 17 Air：3,036mAh／3,149mAh ・iPhone 17 Pro：3,988mAh／4,252mAh ・iPhone 17 Pro Max：4,823mAh／5,088mAh

となっているようです。iPhone 17 Pro Maxは最大で5,088mAh！ ついに5,000mAh 超えてきましたね！

ちなみに情報の出どころは、中国の規制当局（販売の認証取得のため公式データベース）からとのこと。信憑性は高め…かも？

SIMカードトレイの有無でバッテリーが違う？

さて、iPhone 17を除いて2種類の容量が記載されていますよね。これはSIMカードスロットの有無で搭載されるバッテリーが異なるためでは？ と予想されています。

過去のリークでは、iPhone 17 ProはSIMカードスロットの有無で搭載されるバッテリー形状が異なることが指摘されています。物理的なSIMカードを収めるスペースの無いeSIMモデルは、余分にバッテリーを詰め込めるというわけですね。

…だったら僕、eSIMモデルの方がいいのですが…！

物理SIMカードの手軽さはお気に入りなのですが、恩恵は年に1回の機種変のときに手軽になること。一方でバッテリー容量は365日毎日恩恵があるところなので、どちらか選べと言われたら絶対にそっちでしょう！ そうでしょう！

日本販売モデルでも、SIMカードトレイありモデルか、eSIMオンリーモデルかを選べればいいのですが…。

淡い期待を込めつつ、9月10日午前2時の発表イベントを待ちます。SIMとバッテリーがどうなるか？ 気になる人は是非僕らとリアタイを！

iPhone 17発表まであと、1日。今年もリアルタイム更新やります！

Source: MacRumors via X（ShrimpApplePro）