¡ÖZIP!¡×½éÂå¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢À¶Á¿¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Î39ºÐ¥¢¥Ê¤ËµÓ¸÷¡ÖÀ¨¤¯åºÎï¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ë
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îº´¡¹ÌÚ¤â¤è¤³(39)¤¬À¶Á¿¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëÁí¹ç²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×(FM NACK5)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡ÖºÇ¶áÃ»½ÌÊüÁ÷¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î5»þ´Ö¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ë¤ªÃã¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡Á¡©¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¯¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢°ú¤Â³¤µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡ÁÀèÆü¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Î¹õÈ±¤ò¶»¸µ¤Ë¿â¤é¤·¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÞ¯Íî¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹À¨¤¯åºÎï¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ä¤â¤½¤ó¤Ê¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤ËåºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÌ¥ÎÏËþºÜ¡¡åºÎïÈþ¿Í¡×¡Ö´Ý¤ÎÆâ¤ÎÈþ½÷¤¹¡Á¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï¤Ç¥¥å¡¼¥È²á¤®¤ë¡×¡Ö¥Ð¥Ä¥Á¥ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¼Â¤Ë²Ä°¦¤¤Èù¾Ð¤ß¡Ä¤Þ¤ë¤Ç½÷¿À¤Î¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤·¤Æ³èÆ°¡£2011Ç¯4·î¤«¤éÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖZIP!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)½éÂå¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£½÷Í¥¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¥É¥é¥Þ¤äÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£