´Ú¹ñ¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯!25ºÐ½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¡Ö¤¨¤ÃàÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼á⁉¡×¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥Ã¤ä¤Ê¡×¡Ö²ÎÉ±¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×
¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¶¯¤á¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç
¡¡´Ú¹ñ¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜ¤Î½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤¬àÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼á¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢Á¯Îõ¤Ê°áÁõ¤È¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î°áÁõ¤Ç¤·¤¿¡¡¤Ê¤ó¤È¤«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢°áÁõ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï4¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ösis(¥·¥¹)¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤«¤Î¤¦¤ß¤æ(25)¡áÊ¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô½Ð¿È¡£
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¼ó¤Ë¤Ï¥¥é¥¥é¤Î¶ä¾þ¤ê¤ò´¬¤¡¢È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÂç¤¤ÊÆ·¤¬ºÝÎ©¤Ä¶¯¤á¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¥«¥á¥é¤ò¶Å»ë¡£¡Ö»ä¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹²Ä°¦¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤ß¤æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥Ã¤ä¤Ê¡×¡Ö¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¤è¡×¡Ö²ÎÉ±¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡ÖÈþ¤·¤¤²á¤®¤Æ¾¯¤·ÉÝ¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤é¤á¤¯°áÁõ¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Êü¤Äµ±¤¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Î¤¦¤Ï24Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æü´Ú¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×(WOWOW¡¦ABEMA)¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢sis¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñMBNÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ÖÆü´Ú¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£ÆüËÜ¤Ç¤âSNS¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£