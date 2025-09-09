元SKE48の石田安奈（29）が8日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。父の職業について語る場面があった。

この日はプロインタビュワーの吉田豪氏と出演。この日が初対面だという2人。吉田氏が石田のこれまでを掘り下げる中、「元々、お父さんがJリーグ関係のサッカー選手で」と振ると、石田は「なんかフォワードでしたね」と元Jリーガーだったことを明かした。

吉田氏は「それで子供の頃から鍛えられてきた部分あるんですか？」と質問。石田は「そうですね。パパもママも仕事をしてて、勉強しなさいっていうのは言わなかったんですよね。何かひとつやり遂げなさい、と」と両親の教育方針に言及。習い事を多くしていたといい、「結構フィギュアスケートやったりとか、乗馬やったりとかいろいろやったんですけど、それも母が“いろんなことやって、やっぱ可能性っていろいろやってみないとわからないから”って。で、やって…」と説明。

その中でも3歳から始めたのがダンスだったといい、「3歳からやって、で、唯一続いたのがダンスだったんですよね。ていうのをやってた時に、オーディション、いろいろと受けてて」とした。

吉田氏が「運動能力がそもそも高かったんですよね」と聞くと、石田は「高かったです。やっぱお父さんの血」とキッパリ。「走り幅跳びが凄い得意で。走り幅跳びの選手になりたかったんですよ、元々の夢は」と話した。

石田の父はベルマーレ平塚（現湘南ベルマーレ）でプレーしていた石田憲司氏（現役時代は高橋憲司）。Jリーグ入会が承認された93年に現役引退をしている。現在はドルフィンフットボールクラブのクラブ代表を務めている。安奈の兄・石田雅俊もジュビロ磐田などに所属し、現在は韓国・大田ハナシチズンでプレーする現役のサッカー選手。

石田は22歳差の夫が5つの会社を経営する実業家で、家賃170万円の5LDK高級マンションから4億円の豪邸に引っ越したばかり。2人の子のママとして超セレブな生活を送っていることで知られる。