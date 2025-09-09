お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が8日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。毎年の正月旅行代を明かし、共演者らを驚かせた。

毎年正月は、複数の後輩芸人と海外旅行する吉村。ホテル代と飛行機代は「全員分」支払っていると明かした。

今年はベトナム旅行で総額は「179万7574円」。周囲が驚く中「毎年大体これぐらいかかる」と打ち明けた。

元日には結婚を発表した吉村。3日までは妻と過ごし、それ以降は後輩と過ごした。そこで後輩芸人たちが“結婚祝い”をサプライズで用意。

ところが「数年分の思い、みんなでお金合わせてもらったのがこれ」と取り出したのは、アオザイを着た女性の後ろ姿が描かれた光沢のある緑の絵皿。「よく分からないベトナムの皿」と紹介した。

「カナブンでしか見たことない緑」「その緑は生き物しか出さない色」とツッコミが入る中、吉村は「1人200〜300円集めて、キラキラした目をして渡してきた」と回顧。「気持ちだから言いたくないけど…悲しすぎます」と嘆き、笑いを誘った。