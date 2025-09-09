４月、多様性を提唱する団体が主催したロサンゼルスでの就職フェアに参加した求職者/Eric Thayer/Bloomberg/Getty Images

（ＣＮＮ）「ブラックビジネス月間」と謳（うた）われる８月は、本来なら黒人労働力を称賛する月となるはずだった。しかし先月の雇用統計では、黒人労働者の失業率が上昇していることが示された。これは景気低迷の兆候となる可能性がある。

８月の黒人労働者の失業率は７．５%に達し、２０２１年１０月（７．６%）以来の高水準を記録した。６月（６．８%）、７月（７．２%）に続く上昇ともなっている。黒人失業率の上昇はしばしば「炭鉱のカナリア」とみなされ、より広範な雇用市場全体の減速を予兆する。

会計事務所ＫＰＭＧ ＵＳのチーフエコノミスト、ダイアン・スウォンク氏は「最も脆弱（ぜいじゃく）な立場にある人々が最初に解雇される傾向があり、残念ながらそれは黒人の米国人となりがちだ。それ自体が非常に憂慮すべき事態と言える」と述べた。

黒人の米国人は米国の労働力の約１３%を占める。労働力に占める黒人米国人の減少は、黒人社会と米国経済に壊滅的な影響を及ぼす可能性がある。すでに一部のエコノミストは、後者が減速傾向にあると指摘している。

「地域社会で失業率が上昇すると、小売業だけでなく住宅、医療など、あらゆる産業に波及効果をもたらす」と、ヒューストンにある黒人経営のキャンドル店「ジョー・アンド・モンロー」の創業者、ジョヤ・コール氏は述べた。

コール氏によれば黒人の失業率の上昇は「壊滅的」であり、自身の店のような黒人経営の小規模店にとってその影響は２倍になる。黒人の顧客が裁量支出を控えめにする可能性があるためだ。

黒人米国人は失業からの回復により時間がかかるため、失業率の改善も長い道のりになることが考えられる。新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）の最中、トランプ大統領は２０年５月に雇用の回復を強調。しかし労働統計局によると、白人の失業率こそ１４．２%から１２．４%に低下したものの、黒人の失業率は１６．８%で横ばいだった。

現状の雇用の減速は、黒人労働者が約１８．７％を占める連邦政府職員の削減や関税の全面導入、多様性・公平性・包摂性に関する取り締まりなどを含むトランプ氏の経済政策が一因ともなっている。

労働統計局によると、先月記録した雇用者数の増加は２万２０００人のみ。全体の失業率は４．２％から４．３％に上昇した。調査会社ファクトセットによれば、エコノミストらは事前に７万６５００人の雇用増を見込んでいた。失業率の予測は発表と同じ４．３％だった。