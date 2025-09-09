HKT48・OCHA NORMAら8組出演、ライブバトルプロジェクト始動 優勝賞金は500万【IDOL BATTLE ALIVE】
【モデルプレス＝2025/09/09】映像配信サービス・Leminoは、アイドルが自ら演出を手掛けたパフォーマンスで競い合う新たなライブバトルプロジェクト「IDOL BATTLE ALIVE」を開催。LeminoプレミアムとYouTubeにて10月より配信する。
制作・運営は数々のダンスエンターテインメントを手がけ、長年に渡りダンスバトル（DANCEALIVE他）のナレッジがある株式会社アノマリーが担当。同プロジェクトの頂点を決める最後のパフォーマンスは11月10日豊洲PITにて開催する。
「IDOL BATTLE ALIVE」とは、優勝賞金500万円を懸けてアイドルが自らセットリストを組み、演出を手掛けたライブパフォーマンスで真剣勝負を繰り広げる、情熱と成長の軌跡を描く唯一無二のライブバトルプロジェクト。各グループの個性とプライドが激突する、かつてない熱狂の舞台を作り上げる。アイドルが演出を手掛ける様子や特訓する過程に密着し、アイドルたちのパフォーマンスに懸ける姿・想いを通じて新たな魅力と可能性を届ける番組「IDOL BATTLE ALIVE〜STORY〜」をLeminoプレミアムとYouTubeにて配信。ダンス・ボーカルそれぞれの分野の第一線で活躍するトレーナー陣による本格指導のもと、アイドルたちが自身の限界に挑戦。厳しい練習を乗り越え、これまでにないパフォーマンスレベルの実現を目指す姿に迫る。
そして、決戦のパフォーマンス会場となる豊洲PITにて予選と決勝を一挙開催。その日限りのバトルを勝ち抜いたグループだけが、決勝でアイドルの頂点を懸けた最終ステージに挑む。ダンス・歌唱力・演出・表現力などの観点から一流のダンサーやアーティストである審査員による審査が行われ、この舞台の頂点を決定する。優勝したグループには優勝賞金500万円に加えて冠番組を制作し、後日Leminoプレミアムにて配信。また、惜しくも優勝は逃したものの、卓越したパフォーマンスを披露したグループには、特別賞として賞金100万円を授与する。本プロジェクトは、アイドル界に新たな価値や体験を生み出し、次世代エンターテインメントの創出を目指す。（modelpress編集部）
・配信日：2025年10月
・配信媒体
YouTube：本編を無料配信
Lemino：本編では放送されない未公開シーンも含めた「完全版」をLeminoプレミアムにて独占配信
・イベント会場：豊洲PIT
〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目1−23
・イベント日程：11月10日
・出演者：Appare!、HKT48、STU48、美味しい曖昧、OCHA NORMA、ドラマチックレコード、虹のコンキスタドール、WHITE SCORPION
