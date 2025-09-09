東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【日本】

自民党河野氏

日銀が利上げを遅らせればインフレが加速する、円安是正のため利上げが必要だ



加藤財務相「マクロ経済全体は明るい兆しが見える」

小泉氏「物価高対策など野党と政治動かせるかが問われる」



【その他】

BRICS首脳は「関税脅迫」に対抗するため一致団結を呼び掛け

ブラジル大統領「我々は不当かつ違法な貿易政策の犠牲になっている」

中国習近平国家主席「ある国による関税政策が世界経済に深刻な混乱もたらしている」

