WOWOW¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÈLemino¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¾°Ìï¡½¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤Ê¤É¸ÂÄê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈWBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê30¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡ËÀï¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¡Ê14Æü¡¡Ì¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢NTT¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤ÈWOWOW¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¡ÁÀ¤³¦¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¡¢¸ÂÄê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò9Æü¡¢NTT¥É¥³¥â¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖNTT¡¡¥É¥³¥â¡¡Presents¡¡¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¡ßLemino¡¡BOXING¡Á¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡°æ¾å¾°Ìïvs¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Lemino¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡¡
¡¡ÅöÆü¤ÏIG¥¢¥ê¡¼¥ÊÆâ¤ÎÆÃÀß¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤ä¡¢¸µ4³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÅÄÃæ¹±À®»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦¾å¸¶¹À¼£»á¤â½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¤ÎÁýÅÄÈþ¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¿Ê¹ÔÌò¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÅÔÆâ¤ÎWOWOW¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡¢¸µ¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¸µWBAÀ¤³¦¥ß¥É¥ëµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¡¦Â¼ÅÄÎÊÂÀ»á¡¢¸µWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦ÈÓÅÄ³Ð»Î»á¤é¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¡ÁÀ¤³¦¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¿Ø¤â¼Â¶·¡¢²òÀâ¤¹¤ë¡£