東京都内を走る地下鉄・都営大江戸線で、英国の人気歌手エド・シーランさんの特別列車を運行するコラボレーション（共同）企画が８日に始まった。

ともに「江戸（エド）」を名前に冠した両者による「異色コラボ」（都交通局）としている。

特別列車は８両編成で、１号車「エド・シーラン物語」、２号車「エドに歴史あり」、３号車「（最新アルバムの）『ＰＬＡＹ』で僕が言いたかったこと」など各車両ごとにテーマを掲げ、これまでの人生や作品などを幅広く紹介する展示が行われる。特別列車は１０月１２日まで、１編成で運行される。

このほかの共同企画として、「ＰＬＡＹ」のデザインが入った限定１日乗車券（大人７００円、子ども３５０円）、Ｔシャツ、キーホルダーなど公式コラボグッズの発売や、大江戸線を中心に６か所をまわるスタンプラリーも行われる。

エドさんは、米音楽界最高の栄誉とされるグラミー賞を４度受賞した。日本で１２日に発売される最新アルバム「ＰＬＡＹ」と、大江戸線の路線カラーが共に「マゼンタ」だったことから、ワーナーミュージック・ジャパン側がコラボ企画を持ちかけた。エドさんからは「このコラボが実現できて本当にうれしいし、是非楽しんでほしい」とのメッセージを寄せたという。