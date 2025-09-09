ニフティＬＳがしっかり、子会社ドアーズが一般建設業許可を取得 ニフティＬＳがしっかり、子会社ドアーズが一般建設業許可を取得

ニフティライフスタイル<4262.T>がしっかり。８日の取引終了後、ユーザーと外壁塗装事業者とを結ぶマッチングサービス「外壁塗装の窓口」を展開する子会社ドアーズが一般建設業の許可を取得したと発表しており、好材料視されている。



今回の一般建設業の許可取得により、事業用物件・ビルやマンションなどへ工事対象物件が大きく拡大するほか、工事対象領域もこれまでの外壁塗装から内装を含むリフォームまでを手掛けられることとなる。これにより、ドアーズでは新たに大手企業や不動産会社をターゲットとするＢｔｏＢ市場に本格参入する予定という。なお、同件による２６年３月期業績への影響は軽微としている。



