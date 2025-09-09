野村総合研究所<4307.T>が４日続伸となっている。同社はきょう、ＪＲ東日本<9020.T>と１０月にも「地域みらいブレインリンク」を設立することを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。



「地域みらいブレインリンク」は、持続可能な社会づくりに不可欠な「地域創生」を着実に前進させるため、ＮＲＩの「デジタル社会に関する未来予測、社会・経営課題解決やデジタル実装力」と、ＪＲ東日本グループの「リアルとデジタルの多様な顧客接点やネットワーク、アセット」という強みを生かし、生活様式と働き方を革新するライフスタイル・トランスフォーメーション（ＬＸ）を目指すもの。新事業テーマを考案したうえで、更に実行主体へのコンサルティングによる支援を行いながら事業化につなげるとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS