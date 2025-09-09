¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¡¢ÆüÀ¶ËÂHD¡¦¡¦¡¦2025Ç¯¤Î¡ÖÁá´ü¡¦´õË¾Âà¿¦Êç½¸¡×´û¤Ë1Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£¡¿³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ëÄ´ºº
³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¡ÖÁá´ü¡¦´õË¾Âà¿¦Êç½¸¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¾å¾ì´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë½¸·×¤ò¹Ô¤¤¡¢·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
2025Ç¯1-8·î¾å¾ì´ë¶È¤Î¡ÖÁá´ü¡¦´õË¾Âà¿¦¡×Êç½¸¤ÎÂÐ¾Ý¿Í¿ô¤¬1Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£2024Ç¯¤ò¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤ë
º£Ç¯1·î¤«¤é8·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¾å¾ì´ë¶È¤Î¡ÖÁá´ü¡¦´õË¾Âà¿¦¡×Êç½¸¤ÎÂÐ¾Ý¿Í¿ô¤¬¡¢1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Êç½¸¤ÎÂç·¿²½¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿2024Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÊç½¸¿Í¿ô1Ëü9¿Í¤ò¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£Êç½¸¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾å¾ì´ë¶È¤Ï31¼Ò¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü41¼Ò¡Ë¤ÇÁ°Ç¯Æ±´ü¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¿Í¿ô¤Ï1Ëü108¿Í¡ÊÆ±7,284¿Í¡Ë¤ÈÁ°Ç¯Æ±´ü¤ÎÌó1.4ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÈÀÓ¤¬·øÄ´¤Ê¹õ»ú´ë¶È¤¬6³ä¤òÀê¤á¤¿¡£
²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¡¡2025Ç¯9·î8Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
¢¨ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢Áá´ü¡¦´õË¾Âà¿¦Êç½¸¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¾å¾ì´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë½¸·×¤·¤¿¡£¢¨2025Ç¯8·î31Æü¸øÉ½Ê¬¤Þ¤Ç¤Î¡Ø²ñ¼Ò¾ðÊó¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¬»þ³«¼¨»ñÎÁ¡Ù¤ÈÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
2025Ç¯¤ÏÂç¼ê¥áー¥«ー¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¶È¤ÇÊç½¸¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï7·î15Æü¡¢·Ð±ÄºÆ·ú·×²è¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢ÄÉÉÍ¹©¾ì¤Ç¤Î¼ÖÎ¾À¸»º¤ò2027Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¶å½£¤Ø¤ÎÅý¹ç¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç2Ëü¿Í¤Î¿Í°÷ºï¸º¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñÆâ¿Í¿ô¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¤Ï¹ñÆâ³°1Ëü¿Í¡Ê¹ñÆâ5,000¿Í¡Ë¤Îºï¸º¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÀïÎ¬¡ÖBEYOND DISPLAY¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÌÐ¸¶¹©¾ì¤ÎÊÄº¿¤Ê¤É¤ò´Þ¤à1,500¿Í¤Îºï¸º¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£9·î5Æü¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤Ç1,483¿Í¤¬Êç½¸¤Ë±þÊç¤·¤¿·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Âç·¿¤ÎÊç½¸°Ê³°¤Ç¤â¡¢ÆüÀ¶ËÂHD¤ÎÌµÀþ¡¦ÄÌ¿®»ö¶È¤Î¹½Â¤²þ³×¤ËÈ¼¤¦400¿Í¡¢NIPPON EXPRESS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î300¿Í¤ÎÊç½¸¤Ê¤É¡¢¶ÈÀÓ¤¬·øÄ´¤Ê¹õ»ú´ë¶È¤Ç¤âÃæÄ¹´üÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ÈÀÓ²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¹½Â¤²þ³×¤ÎÆ°¤¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
¾å¾ì¶èÊ¬¤ÏÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤¬24¼Ò¡Ê¹½À®Èæ77.4¡ó¡Ë¤ÈÂ¿¿ô¤òÀê¤á¡¢Ä¾¶á·è»»¤Î¹õ»ú´ë¶È¤Ï19¼Ò¡ÊÆ±61.2¡ó¡Ë¤È6³ä¤òÀê¤á¤¿¡£Êç½¸¤¬È½ÌÀ¤·¤¿31¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢27¼Ò¤¬À½Â¤¶È¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÍ½ËÉÅª¤Ê¿Í°÷ºï¸º¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Í¢½Ð»º¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¡¢À½Â¤¶È¤Ê¤É¤¬»ö¶ÈÉôÌç¤ÎÊÄº¿¤ä¹©¾ìºÆÊÔ¡¢´ÖÀÜÉôÌç¤Îºï¸º¤Ê¤É¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤ËÂç·¿Êç½¸¤¬Áê¼¡¤°²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
2025Ç¯1·î-8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÁá´ü¡¦´õË¾Âà¿¦Êç½¸¡×¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾å¾ì´ë¶È¤Ï31¼Ò¡£¶È¼ï¤ÏÅÅµ¤µ¡´ï¤¬ºÇÂ¿
2025Ç¯1·î-8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÁá´ü¡¦´õË¾Âà¿¦Êç½¸¡×¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾å¾ì´ë¶È¤Ï31¼Ò¤ËÃ£¤·¤¿¡£¶È¼ïÊÌ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç5,000¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÊç½¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¡¢TSR¤Î¼èºà¤Ë300¿Í¤ÎÊç½¸¿Í¿ô¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿IDEC¤Ê¤É¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¤¬13¼Ò¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü9¼Ò¡Ë¤ÇºÇÂ¿¡£
¼¡¤¤¤Ç¡¢¶âÂ°À½ÉÊ¡ÊÆ±1¼Ò¡Ë¡¢µ¡³£¡ÊÆ±3¼Ò¡Ë¤¬³Æ3¼Ò¡¢¿©ÎÁÉÊ¡ÊÆ±2¼Ò¡Ë¡¢Á¡°ÝÀ½ÉÊ¡ÊÆ±3¼Ò¡Ë¡¢Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¡ÊÆ±¥¼¥í¡Ë¤¬³Æ2¼Ò¤ÈÂ³¤¯¡£
²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¡¡2025Ç¯9·î8Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
¡ÖÁá´ü¡¦´õË¾Âà¿¦Êç½¸¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿´ë¶È¤ÎÄ¾¶á·è»»¤Î´üºÇ½ªÂ»±×¡ÊÃ±ÂÎ¡Ë¤Ï¡¢¹õ»ú´ë¶È¤¬6³äÄ¶¤¨
¡ÖÁá´ü¡¦´õË¾Âà¿¦Êç½¸¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿´ë¶È¤ÎÄ¾¶áÄÌ´üºÇ½ªÂ»±×¡ÊÃ±ÂÎ¡Ë¤Ï¡¢¹õ»ú¤¬19¼Ò¡Ê¹½À®Èæ61.2¡ó¡Ë¡¢ÀÖ»ú¤¬12¼Ò¡ÊÆ±38.7¡ó¡Ë¤Ç¡¢¹õ»ú¤¬6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤¿¡£¹õ»ú´ë¶È¤ÎÊç½¸¿Í¿ô¤Ï7,638¿Í¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î7³ä¡ÊÆ±75.5¡ó¡Ë¤òÀê¤á¤ë¡£¹õ»ú19¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢16¼Ò¤¬Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
ÀÖ»ú12¼Ò¤ÎÊç½¸¿Í¿ô¤Ï2,470¿Í¤Ç¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤¬8¼Ò¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤¬4¼Ò¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¡¡2025Ç¯9·î8Æü¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê°úÍÑ
Ä´ºº³µÍ×¢£Ä´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á
¥Ë¥åー¥¹¾ðÊó¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á