SEVENTEEN（セブンティーン）のJUN（ジュン）とJOSHUA（ジョシュア）がInstagramを更新。それぞれプライベートな時間を切り取った写真を公開し、ファンの注目を集めている。

【写真】美しすぎる！SEVENTEENジュンのトレーニング姿／真剣な眼差しと笑顔のギャップが眩しいジョシュア

■セブチ・ジュン、カジュアルスタイルでも絵になるビジュアル披露

ジュンはジムでのトレーニング風景を披露。マスタードカラーのフード付きロングTシャツに白のハーフパンツを合わせた爽やかなスタイルは、スリムながらも服の上から分かる鍛えられた肩や腕のラインが際立っている。ストレッチをする様子や（1、3枚目）やボールを持ったショット（2枚目）など、何気ない姿も絵になるビジュアルを披露。4枚目の床に座って自撮りしたカットでは、カメラを見つめる凛々しい眼差しが印象的だ。

ファンは「肩幅広くなった？」「筋肉隠せてない」「仕事終わりお化粧のままジムに行ったのかな？」「かわいいお膝が見えてます」など熱い反応を寄せている。

■モノクロコーデで美術館を訪れたジョシュア。お茶目な姿も

一方のジョシュアは、美術展でのショットを公開。ショート丈の黒ジャケットに白Tシャツをレイヤードしたモノクロコーデに、時計やアクセサリーを合わせたシックなスタイルを披露した。

1枚目では、オールホワイトの像と同じポーズをとるお茶目な姿で登場。続く写真では真剣に作品を見つめる凛々しい表情や、頭上の作品を見上げてにっこり微笑む姿を見せ、知的で落ち着いた雰囲気と愛らしい魅力のギャップで魅了している。

SNSでは「ジョシュアさんいつも作品の真似しがちなの好き」「かっこいい」「リュック姿が社会科見学きた小学生みたいでかわいい」「何頭身？小顔すぎてマスク大きく見える」など、様々なコメントで賑わっている。

■11月には『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN』を開催予定

なお、SEVENTEENは9月13日・14日に韓国・仁川で開幕するワールドツアーの日本公演『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN』を、11月27日より愛知・東京・大阪・福岡の4都市で全10公演開催する予定だ。