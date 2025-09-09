King & Princeの永瀬廉が自身のInstagramを更新。約2週間ぶりの投稿で最新ショットを公開し、ファンを喜ばせた。

【画像】変装なしで住宅街を散歩する永瀬廉（全4枚）／夏を満喫する永瀬廉のプライベートショット（全4枚）

■ハイブランドを取り入れたカジュアルコーデで住宅街を歩く永瀬廉

永瀬は「軽くあるいた」というメッセージとともに、4枚の写真をポスト。

1・2枚目は黒キャップをかぶり、白Tシャツ＆黒の開襟シャツにライトブルーのワイドデニムパンツを合わせ、ベージュのサンダルを履いた永瀬が歩いている後ろ姿。

3枚目は立ち止まった瞬間だろうか。遠くを見つめており、4枚目はその様子をさらに近寄って撮影。シャツの胸元にはPRADA（プラダ）のロゴが見える。

どれもフィルムカメラで撮影したような雰囲気のある写真で、住宅街を歩いているが、キャップは浅くかぶっており、サングラスやマスクといった変装はしていないようだ。

ファンからは「今日も今日とてかっこいい」「遭遇してみたい」「さり気ないブランドがオシャレ」「あいかわらずリアコすぎて好き」「後ろ姿もオーラある」「どの角度でもかっこいいとか罪」「廉くん普通に外にいるんだね」など、多くの反響が寄せられている。

■振り向きざまの笑顔も！夏を満喫する永瀬廉

なお、前回の投稿では夏を振り返るようなプライベートショットを公開。自然体な永瀬の姿を見ることができる。