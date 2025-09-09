¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¥ê¡¼¥°¥ï¥ó»²ÆþÌÜ»Ø¤¹AZ¡½COM´ÝÏÂ¤Ë15Ç¯WÇÕÂåÉ½FBÆ£ÅÄ·ÄÏÂ¤¬¿·²ÃÆþ¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¡×
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¤¡¼¥¹¥È½êÂ°¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Ø26¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿·µ¬»²Æþ¤ò¿½ÀÁÃæ¤Î¡ÖAZ¡½COM´ÝÏÂ¥â¥â¥¿¥í¡¼¥º¡×¡ÊÀéÍÕ¸©Çð»Ô¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¿·²ÃÆþÁª¼êÈ¯É½²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï15Ç¯WÇÕÂåÉ½¡¢21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¡Ê7¿ÍÀ©¡Ë¤ÎFBÆ£ÅÄ·ÄÏÂ¡Ê32¡áÁ°¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô»°½Å¡Ë¡¢CTBÆî¶¶Ä¾ºÈ¡Ê36¡áÁ°¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô²£ÉÍ¡Ë¡¢PRÅì²¸Ç¼´²ÂÀ¡Ê32¡áÁ°¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2ÉôÅì³ë¡Ë¡¢PR¸Þ½½ÍòÍ¥¡Ê31¡áÁ°¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô°¦ÃÎ¡Ë¡¢SO¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ê30¡áÁ°¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ê¥è¥ó¡Ë¡¢LO¥¦¥£¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê27¡áÁ°SR¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥º¡Ë¤Î6¿Í¡£
¡¡16Ç¯3·î¤ÎÁáÂçÂ´¶È¸å¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¸½ºë¶Ì¡Ë¡¢»°½Å¤È¹ñÆâ¤Ç¤Ï3¥Á¡¼¥àÌÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤ëÆ£ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤«¤»¡¢¿·¤¿¤ËÌ¾¤ò¹ï¤á¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤â¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡12Ç¯5·î¤ÎUAEÀï¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½ÎòÂåºÇÇ¯¾¯¤Ç½é¥¥ã¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢15Ç¯WÇÕ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ1¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿Æ£ÅÄ¤â¡¢Á°Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç32ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»°½Å¤Ç¤Ï°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Î22¡Á23Ç¯¡Ê2Éô¡Ë¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤â´Þ¤á¤Æ13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥±¥¬¤Ê¤É¤â¤¢¤ê1Éô¤Ë¾º³Ê¤·¤¿23¡Á24Ç¯¤Ï3»î¹ç¡¢ºòµ¨¤Ï½Ð¾ì¤Ê¤·¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤Æ¤Î¿·Å·ÃÏ°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¼ã¼ê¤Ë·Ð¸³¤òÍî¤È¤·¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ËÍ¼«¿È¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Î¿·µ¬»²Æþ¤ÏºâÌ³¡¢À®ÀÓ¡¢±¿±Ä¡¢¥Û¥¹¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÍ×·ï¤Ê¤É¤¬Áí¹çÅª¤Ë¿³ºº¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯1·îËö¤Þ¤Ç¤Ë²ÄÈÝ¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥¤¡¼¥¹¥È¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Í¥¾¡¤¬É¬Ã£ÌÜÉ¸¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£Æ£ÅÄ¤â¡Ö1»î¹ç1»î¹ç½¸Ãæ¤·¤ÆÀï¤¤¡¢ÍèÇ¯¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£