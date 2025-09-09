女優の上野樹里（39）が9日、自身のインスタグラムを更新。ミュージカル公演のため訪れた台湾でのオフショットを披露した。

上野は「のだめカンタービレin台湾！」と書き出し、「台湾のスタッフの皆さん、お疲れ様でした☆」とコメント。「台湾フィルの皆さん、ピアニストのリンリンさん 素敵な演奏ありがとうございました」とねぎらい、「そして温かい空気で迎えてくださった台湾の皆さん、客席の、およそ1万5000人の皆さん、最高の音楽の時間をありがとうございました」と感謝した。

そして同ミュージカルで音楽を担当する、夫でロックバンド「TRICERATOPS」和田唱とのオフショットを公開。観光や食事を楽しむ様子を伝え、「唱さんは台湾で41年前に食べた『おもち』（ピーナッツバターが入ったお餅）を食べて喜んでいました！」と報告。「また、プライベートでも台湾を訪れたいです」と願った。

続けて「帰りの飛行機で日本に着いたらすごい寝ぐせだった」と、髪がはねた写真も紹介。「のだめが、審査員のオクレール先生に『寝ぐせドレス』と呟かれたシーンを思い出しました」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「たくさんの素敵な思い出をありがとう！！！」「台湾に来てくれてありがとう」「お疲れ様でした！！！のだめ！最高」「樹里さんののだめと会えて本当に幸せでした」「台湾を満喫できたようでよかったです」などの声が。

また寝癖ショットには「寝癖可愛い」「寝癖ついちゃうよね〜」「寝癖めっちゃのだめちゃんっぽい」「後ろパックリ割れてませんでしたか？」「のだめちゃんも相変わらずかわいい」などのコメントが寄せられた。